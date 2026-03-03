Hàng nghìn chuyến bay bị hủy do căng thẳng tại Trung Đông: Ngành hàng không đối mặt khủng hoảng nghiêm trọng nhất sau Covid-19

Hàng nghìn chuyến bay tiếp tục bị hủy trong ngày thứ Hai khi xung đột Mỹ–Israel liên quan đến Iran làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không toàn cầu, khiến hàng trăm nghìn hành khách bị mắc kẹt.

Cổ phiếu ngành hàng không và du lịch giảm mạnh sau nhiều ngày gián đoạn, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các hoạt động quân sự của Mỹ có thể kéo dài thêm bốn tuần.

Tại các sân bay lớn ở Trung Đông, bao gồm Dubai - trung tâm quốc tế bận rộn nhất thế giới đã đóng cửa sang ngày thứ ba liên tiếp. Đây được xem là cú sốc hàng không nghiêm trọng nhất kể từ đại dịch Covid làm tê liệt ngành này.

Ba hãng hàng không lớn của vùng Vịnh là Emirates, Etihad Airways và Qatar Airways đều buộc phải đình chỉ phần lớn hoạt động. Emirates và Etihad Airways thông báo sẽ nối lại một số chuyến bay chọn lọc từ tối thứ Hai, tùy thuộc điều kiện khai thác. Cơ quan hàng không Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng sẽ triển khai “các chuyến bay đặc biệt” tại các sân bay trong nước nhằm hỗ trợ hành khách bị mắc kẹt rời đi. Đại diện Emirates xác nhận hãng sẽ thông báo trực tiếp cho những hành khách đủ điều kiện di chuyển, trong khi các chuyến bay còn lại vẫn tạm dừng.

Theo FlightAware, gần 2.800 chuyến bay bị hủy hôm thứ Bảy và hơn 3.100 chuyến vào Chủ nhật tuần trước. Gián đoạn cũng ảnh hưởng đến các đường bay châu Âu. EasyJet hủy các chuyến khứ hồi giữa Paphos, Larnaca và Vương quốc Anh trong hai ngày sau sự cố an ninh tại căn cứ RAF Akrotiri, trong khi British Airways xác nhận hủy chuyến bay đến Larnaca hết thứ Hai.

Virgin Atlantic cho biết việc tránh không phận Iraq làm kéo dài thời gian bay đến châu Á. Hãng đã hủy các chuyến London - Dubai đến hết thứ Tư và đang xem xét nối lại khai thác từ Riyadh.

Ngoài Trung Đông, Air India đã hủy các chuyến khởi hành từ Delhi, Mumbai và Amritsar đến châu Âu và Bắc Mỹ. Việc phi hành đoàn và máy bay phân tán tại nhiều quốc gia được đánh giá sẽ làm phức tạp quá trình khôi phục lịch bay khi không phận mở cửa trở lại.

Trong bối cảnh các chuyến bay thương mại bị hạn chế, một số khách hàng chuyển sang thuê máy bay riêng xuất phát từ Riyadh. Theo đại diện công ty môi giới Vimana Private, chi phí thuê chuyến bay riêng từ Riyadh đến châu Âu có thể lên tới 350.000 USD.

Cổ phiếu hàng không giảm mạnh, trong khi giá dầu Brent có lúc tăng 13% lên 80 USD/thùng trước khi lùi về khoảng 77 USD, làm gia tăng áp lực chi phí nhiên liệu đối với các hãng bay. Việc gián đoạn giao thông tại vùng Vịnh - trung tâm trung chuyển hành khách và hàng hóa quan trọng sẽ còn tiếp tục gây sức ép và ảnh hưởng nghiêm trọng lên vận tải và thương mại toàn cầu.

Theo The Guardian