Tiết lộ quy tắc dạy con "phá vỡ chuẩn mực" của Công nương Diana: Ăn gà rán, xem tivi và cách Kate Middleton âm thầm kế thừa di sản mẹ chồng

Sống giữa những cung điện tráng lệ và các quy tắc Hoàng gia khắt khe, người ta thường mặc định những đứa trẻ mang dòng máu vương giả sẽ lớn lên cùng nhung lụa, những bữa tiệc xa hoa với hàng tá quản gia vây quanh phục vụ. Thế nhưng, cả Công nương Diana năm xưa và Vương phi Kate hiện tại đều chọn một lối đi hoàn toàn khác biệt. Bỏ lại sau lưng những chiếc vương miện lấp lánh và các nghi thức cứng nhắc, họ trở về làm những người mẹ bình thường nhất, nỗ lực hết mình để bảo vệ cho các Hoàng tử, Công chúa một tuổi thơ bình dị đúng nghĩa.

Ở đó, hạnh phúc không được đong đếm bằng tước hiệu hay ngai vàng, mà hiện diện trong những đêm thứ Bảy cắn pizza xem tivi, hay những chiếc bánh sinh nhật mẹ thức trắng đêm tự tay nhào bột.

Bữa tối thứ Bảy "nổi loạn" và khao khát về một tuổi thơ bình thường của Công nương Diana

Có lẽ ít ai hình dung được hình ảnh một biểu tượng nhan sắc và thời trang toàn cầu như Công nương Diana lại có những khoảnh khắc vô cùng đời thường và mộc mạc khi ở cạnh các con. Đầu bếp cũ của Hoàng gia, ông Darren McGrady, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi đã từng tiết lộ về truyền thống tối thứ Bảy vô cùng ngọt ngào mà cố Công nương dành riêng cho hai cậu con trai William và Harry. Đó là lúc những quy tắc ăn uống khắt khe của cung điện tạm thời được gác lại để nhường chỗ cho niềm vui trẻ thơ thuần khiết nhất. Nếu như vào các ngày trong tuần, bảo mẫu luôn nghiêm khắc yêu cầu các Hoàng tử phải ăn những thực đơn chuẩn mực với gà quay, rau xanh và các món ăn tốt cho sức khỏe, thì tối thứ Bảy lại là một "đặc ân" hoàn toàn khác.

Ông Darren nhớ lại hình ảnh vô cùng ấm áp khi thấy Diana ngồi phịch xuống thảm trước màn hình tivi, cùng hai cậu con trai vừa xem chương trình yêu thích vừa thoải mái thưởng thức những món ăn nhanh mà mọi đứa trẻ trên thế giới đều mê mẩn như pizza, hamburger hay gà rán. Không có sự xuất hiện của những bộ cánh trang trọng dự tiệc, cũng chẳng có chiếc bàn dài với sự phục vụ chuyên nghiệp của các quản gia, ba mẹ con chỉ đơn giản là đang tận hưởng một buổi tối cuối tuần như bao gia đình bình thường khác.

Theo vị cựu đầu bếp, đây không chỉ là một bữa ăn phá lệ mà còn là cách thức tinh tế để Diana gửi gắm đến các con thông điệp rằng: "Mẹ biết các con là những đứa trẻ Hoàng gia, nhưng trước hết, các con cũng chỉ là những đứa trẻ bình thường mà thôi". Bà muốn kéo William và Harry bước vào thế kỷ mới với một tâm thế cởi mở, thực tế và thấu cảm nhất. Ông Darren cũng rưng rưng xúc động khi chia sẻ rằng, nếu Công nương Diana còn sống, bà chắc chắn sẽ vô cùng tự hào về William, sẽ ôm chặt lấy những cô con dâu Kate hay Meghan, và đặc biệt là sẽ dành những cái ôm nồng ấm nhất cho cô cháu gái nhỏ Charlotte.

Bánh kem lúc nửa đêm và "khoảng không gian thiêng liêng" của Vương phi Kate

Giống như người mẹ chồng quá cố mà mình chưa từng có cơ hội gặp mặt, Vương phi Kate Middleton cũng đang áp dụng chính phương pháp làm mẹ "thực tế và sát sao" ấy để nuôi dạy ba nhóc tỳ George, Charlotte và Louis. Dù lịch trình thực hiện nghĩa vụ Hoàng gia luôn dày đặc, người ta vẫn thường xuyên bắt gặp hình ảnh Kate tự tay lái xe đưa đón các con đi học hay nhiệt tình reo hò cổ vũ trong các buổi hội thao của trường. Đặc biệt, tình yêu bếp núc và sự tận tâm của một người mẹ được Kate thể hiện rõ nét nhất qua những chiếc bánh sinh nhật. Trong một chương trình truyền hình năm 2019, Vương phi từng hào hứng chia sẻ về việc thức đến tận nửa đêm, người dính đầy bột mì và kem phủ chỉ để tự tay làm ra chiếc bánh hoàn hảo nhất cho ngày vui của các con. Dù đôi khi làm ra số lượng quá nhiều so với mức cần thiết, nhưng với cô, truyền thống mệt nhọc đó lại mang đến một niềm hạnh phúc khó tả.

Sự tinh tế của vợ chồng William - Kate còn nằm ở việc họ luôn cố gắng kết nối gia đình bằng cách thiết lập những ranh giới rõ ràng với công nghệ, đặc biệt là việc hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử của các con. Trong một bài luận mang tính cá nhân vô cùng sâu sắc về sức mạnh của sự kết nối giữa con người trong thời đại xao nhãng, Kate đã bày tỏ sự trăn trở của một người mẹ hiện đại: "Chúng ta đang nuôi dạy một thế hệ có vẻ như được 'kết nối' nhiều nhất trong lịch sử, nhưng đồng thời lại cô lập nhất, cô đơn nhất và ít được trang bị kỹ năng nhất để xây dựng những mối quan hệ ấm áp, ý nghĩa".

Với Vương phi, giải pháp bắt đầu từ những nỗ lực có ý thức nhất để hiện diện trọn vẹn bên những người thân yêu. Cô gọi những bữa tối gia đình, những cuộc trò chuyện chân thành, những khoảnh khắc giao tiếp bằng ánh mắt và thực sự lắng nghe nhau là "những không gian thiêng liêng" cần được bảo vệ tuyệt đối. Nhìn vào cách Kate nỗ lực gìn giữ một tổ ấm bình dị và ấm áp cho ba đứa trẻ, công chúng lại càng thêm bùi ngùi nhớ về Công nương Diana. Tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ, khát khao mang đến cho con một tuổi thơ hồn nhiên không bị trói buộc bởi những danh xưng hào nhoáng, hóa ra vẫn luôn được lưu truyền và thắp sáng mãi qua các thế hệ của gia đình Hoàng gia.