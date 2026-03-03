Iran có một loại “vàng đỏ” được thế giới khao khát: Không phải dầu mỏ hay khoáng sản

Giữa những sa mạc khô cằn của Iran, có một loại kho báu không phải dầu mỏ nhưng lại có giá trị kinh tế cao hơn cả kim loại quý, đó chính là Saffron. Loại gia vị đắt đỏ nhất hành tinh này không chỉ đơn thuần là một sản phẩm nông nghiệp mà còn là kết tinh của lịch sử, sự kiên nhẫn và những tính toán thiên văn chính xác của người dân Trung Đông.

Lý do khiến Saffron Iran (Saffron Ba Tư) được coi là tốt nhất thế giới nằm ở điều kiện địa chất và khí hậu đặc thù của vùng Khorasan. Những cánh đồng hoa nghệ tây tại đây nằm ở độ cao lý tưởng so với mực nước biển, nơi có mùa đông lạnh giá và mùa hè khô nóng. Sự chênh lệch nhiệt độ khắc nghiệt này thúc đẩy cây hoa tích lũy hàm lượng Crocin cao nhất, đây là hoạt chất tạo ra màu sắc và dược tính đặc trưng của Saffron. Theo các kiểm định quốc tế, độ tinh khiết và nồng độ dưỡng chất của Saffron Iran luôn đứng đầu, vượt xa các đối thủ từ Tây Ban Nha hay Ấn Độ.

Saffron lấy từ hoa nghệ tây là một trong những gia vị đắt đỏ nhất hành tinh

Quy trình thu hoạch loại vàng đỏ này là một thử thách thực sự đối với sức chịu đựng của con người. Hoa nghệ tây chỉ nở rộ trong khoảng hai tuần mỗi năm, thường là vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Công việc thu hoạch phải bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng, trước khi những tia nắng mặt trời đầu tiên làm héo cánh hoa và làm giảm chất lượng nhụy. Hàng ngàn người dân địa phương phải khom lưng hàng giờ liền trên những cánh đồng tím ngắt để ngắt từng bông hoa bằng tay. Để có được 450 gram (khoảng 1 pound) nhụy khô, người ta phải thu hái tới 75.000 bông hoa, tương đương với diện tích canh tác khổng lồ và hàng trăm giờ lao động miệt mài.

Saffron là một trong những điểm đặc trưng của văn hóa ẩm thực Iran

Sự đắt đỏ của Saffron còn đến từ công đoạn tách nhụy cực kỳ tỉ mỉ. Sau khi hoa được hái về, người thợ phải dùng tay tách lấy ba sợi nhụy màu đỏ thẫm từ bên trong mỗi bông hoa. Nếu làm đứt hoặc để lẫn các phần màu vàng của nhụy, giá trị của sản phẩm sẽ giảm xuống đáng kể.

Loại Saffron cao cấp nhất, được gọi là Negin, chỉ lấy phần đầu đỏ mọng nhất của nhụy, nơi tập trung toàn bộ tinh túy và hương thơm nồng nàn như mật ong quyện với cỏ khô. Sau khi tách, nhụy hoa được sấy khô bằng kỹ thuật gia truyền để giữ nguyên màu sắc và không bị nấm mốc.

Trên thị trường quốc tế, mức giá cho 1 kg Saffron chất lượng cao có thể dao động từ 2.000 USD đến 10.000 USD (khoảng 50 đến 250 triệu VND), tùy thuộc vào độ nguyên chất và nguồn gốc.

Tại Iran, Saffron không chỉ là một mặt hàng xuất khẩu mang về nguồn ngoại tệ lớn mà còn là linh hồn của ẩm thực. Từ những đĩa cơm Tahdig vàng óng, các loại trà thảo mộc cho đến những món tráng miệng cầu kỳ, Saffron hiện diện như một biểu tượng của sự hiếu khách và thịnh vượng. Việc sở hữu và sử dụng Saffron trong gia đình từ lâu đã được xem là một nét văn hóa thể hiện đẳng cấp và sự tinh tế của người dân vùng đất này.