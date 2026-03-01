Khoan thẳng đứng 3.872m xuống đáy biển, phát hiện một mỏ dầu khổng lồ dày hơn 200m, trữ lượng lên đến 89 triệu thùng dầu

Ảnh minh họa

Ngày 3/2/2026, Tập đoàn năng lượng Na Uy Equinor cùng các đối tác công bố phát hiện dầu khí mới tại mỏ Omega Sør Alfa ở khu vực Biển Bắc, cách thành phố Bergen khoảng 200 km về phía tây bắc. Phát hiện này được đánh giá có tiềm năng thương mại và có thể được kết nối với hạ tầng khai thác hiện hữu tại khu vực Tampen.

Giếng thăm dò 34/4-19 S được khoan trong giấy phép khai thác 057 – giấy phép được cấp từ vòng cấp phép thứ tư trên thềm lục địa Na Uy (NCS) năm 1979. Đây là giếng khoan thứ 14 trong phạm vi giấy phép này.

Theo ước tính sơ bộ, quy mô tài nguyên có thể khai thác tại Omega Sør Alfa dao động từ 4 đến 14,2 triệu mét khối tiêu chuẩn (Sm³) dầu tương đương, tương ứng khoảng 25–89 triệu thùng dầu quy đổi. Các bên tham gia giấy phép cho biết sẽ tiếp tục đánh giá phương án phát triển, trong đó ưu tiên khả năng kết nối với hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có tại Tampen nhằm tối ưu chi phí đầu tư và thời gian đưa mỏ vào khai thác.

Các đơn vị tham gia giấy phép khai thác 057 gồm Equinor (đơn vị điều hành), Petoro, Harbour Energy, INPEX Idemitsu và Vår Energi. Giếng khoan được thực hiện bằng giàn khoan bán tiềm thủy Deepsea Atlantic.

Mục tiêu của giếng khoan là xác định sự hiện diện của dầu khí trong các tầng đá chứa thuộc kỷ Jura giữa, cụ thể là nhóm Brent – một trong những hệ tầng sản xuất chủ lực tại Biển Bắc.

Kết quả cho thấy giếng 34/4-19 đã phát hiện dầu trong các lớp đá sa thạch với tổng chiều dày 224,5 mét, trong đó 127 mét là các lớp đá sa thạch có chất lượng chứa từ trung bình đến tốt. Không ghi nhận ranh giới dầu nước trong giếng khoan này.

Giếng không tiến hành thử vỉa (formation test), song chương trình thu thập dữ liệu và lấy mẫu được triển khai toàn diện nhằm phục vụ công tác đánh giá trữ lượng và lập kế hoạch phát triển mỏ trong giai đoạn tiếp theo.

Giếng được khoan đến độ sâu thẳng đứng 3.872 mét và độ sâu đo được 4.090 mét dưới mực nước biển, kết thúc tại tầng Drake thuộc kỷ Jura giữa. Mực nước tại vị trí khoan là 381 mét. Theo kế hoạch, giếng sẽ được bịt kín tạm thời và bỏ hoang sau khi hoàn tất công tác kỹ thuật.

Phát hiện Omega Sør Alfa tiếp tục củng cố vai trò của Biển Bắc như một khu vực khai thác trọng điểm của Na Uy, đồng thời cho thấy chiến lược tận dụng hạ tầng hiện hữu có thể giúp gia tăng hiệu quả kinh tế trong bối cảnh ngành dầu khí toàn cầu ngày càng chú trọng tối ưu chi phí và giảm phát thải.

Theo Reuters﻿