Chưa từng có trong lịch sử: Đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an

Đệ nhất phu nhân Mỹ chủ trì phiên họp Hội đồng Bảo an giữa căng thẳng Trung Đông

Cuộc họp tập trung vào vai trò của giáo dục trong việc “thúc đẩy lòng khoan dung và hòa bình thế giới”. Trong bài phát biểu khai mạc, bà Melania Trump gửi lời “chia buồn sâu sắc” tới gia đình các quân nhân thiệt mạng và bày tỏ hy vọng hòa bình sẽ sớm đến với trẻ em trên toàn thế giới, dù không nhắc trực tiếp đến chiến dịch quân sự đang diễn ra.

Bà nói rằng sự dũng cảm và cống hiến của các quân nhân đã hy sinh vì tự do sẽ luôn được ghi nhớ, đồng thời cầu chúc những người bị thương sớm bình phục. Bà khẳng định nước Mỹ sát cánh cùng trẻ em trên toàn cầu và hy vọng các em sớm được sống trong hòa bình.

Phát biểu sau đó, Phó Tổng Thư ký Liên hợp Quốc Rosemary DiCarlo đưa ra những đề cập cụ thể hơn đến tình hình xung đột. Bà nhấn mạnh rằng khi chiến sự bùng phát, trẻ em luôn là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Theo bà, trong hai ngày qua, các trường học tại Israel, UAE, Qatar, Bahrain và Oman đã phải đóng cửa và chuyển sang học trực tuyến do các hoạt động quân sự trong khu vực. Bà cũng đề cập đến các báo cáo từ Iran cho biết có thể hàng chục trẻ em đã thiệt mạng trong một vụ không kích được cho là trúng vào một trường tiểu học ở thị trấn Minab. Giới chức Mỹ thông báo đang xem xét các thông tin này.

Ngoại trưởng Marco Rubio nói với các phóng viên rằng ông chưa nắm đầy đủ chi tiết, nhưng khẳng định Mỹ “rõ ràng sẽ không cố ý nhắm vào một trường học”.

Cuộc họp của Hội đồng Bảo an kéo dài gần hai giờ, với phần phát biểu của đại diện nhiều quốc gia thành viên. Nga, một thành viên thường trực của hội đồng, cũng có đại diện phát biểu trong khi một số nước khác bày tỏ lo ngại về tình hình trẻ em tại Ukraine. Trước đó, bà Melania Trump từng tham gia các nỗ lực nhằm đưa trẻ em Ukraine từ Nga trở về đoàn tụ với gia đình.

Nhà Trắng xác nhận từ tuần trước rằng Đệ nhất phu nhân sẽ chủ trì phiên họp này, song thông báo được đưa ra trước khi Mỹ và Israel thực hiện chiến dịch quân sự chung tại Iran vào cuối tuần. Một trong các cuộc không kích được cho là đã khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng. Theo Lầu Năm Góc, đến nay đã có sáu quân nhân Mỹ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong chiến dịch.

