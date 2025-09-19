Khoảnh khắc lịch sử: Vương phi Kate và Melania Trump lần đầu sánh đôi - không ngờ lại gần gũi đến thế!

Một buổi gặp gỡ "chấn động truyền thông" vừa diễn ra: Vương phi Kate và Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cùng xuất hiện trong một hoạt động cộng đồng, khiến dư luận không khỏi bất ngờ.

Sau khi tham quan Nhà búp bê Nữ hoàng Mary và Thư viện Hoàng gia tại Lâu đài Windsor cùng Vương hậu Camilla, bà Melania đã gặp gỡ Vương phi Kate ở Frogmore Gardens. Tại đây, cả hai đã gặp Thủ lĩnh Hướng đạo Dwayne Fields và nhóm thiếu nhi thuộc chương trình "Squirrels".

Không phải những nghi lễ trang trọng, lần này công chúng được chứng kiến hình ảnh khác biệt: Đệ nhất phu nhân Mỹ thoải mái ngồi tô màu cùng trẻ nhỏ, trong khi Vương phi Kate trò chuyện thân tình trên thảm cỏ. Khi một bé gái kéo tay Melania tới bàn "khách sạn cho côn trùng", bà đã vui vẻ hỏi: "Chỉ cho cô làm thế nào nhé. Côn trùng cô thích nhất là bọ rùa đấy!".

Cả hai còn tham gia trò chơi thả bóng dưới dù cùng trẻ em, cười đùa rộn rã như những người mẹ gần gũi. Đặc biệt, Vương phi Kate đã chuẩn bị bữa trưa với bánh kẹp mật ong từ trang trại gia đình ở Anmer Hall, trong khi Melania mang đến quà tặng ngọt ngào mỗi em nhỏ một hũ mật ong Nhà Trắng.

Hoạt động khép lại bằng phần trao huy hiệu "Go Wild" cho các em nhỏ, trong đó chính Vương phi Kate và Melania cũng bất ngờ được nhận huy hiệu "đáp lễ" từ các em.

Điểm thú vị là Vương phi Kate vốn từng là thành viên Brownies khi nhỏ và từ năm 2020 đã giữ vai trò đồng Chủ tịch Hội Hướng đạo. Chính niềm tin vào thiên nhiên giúp cô vượt qua giai đoạn điều trị ung thư như lời Thủ lĩnh Dwayne Fields tiết lộ: "Cô ấy nói rằng, khoảng thời gian hồi phục, thiên nhiên là nơi giúp cô cảm thấy bình yên nhất. Đó là sức mạnh đặc biệt của Vương phi - sự ấm áp và chân thành, khiến ai cũng muốn mở lòng khi trò chuyện cùng cô".

Sau sự kiện tại Frogmore, Melania rời đi để gặp Tổng thống Donald Trump tại Chequers, tiếp tục chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước, vốn bắt đầu bằng lễ chào đón tại Windsor, viếng mộ Nữ hoàng Elizabeth II và quốc yến long trọng với sự tham dự của Vua Charles.

