Tịch thu hơn 3,7 tỷ đồng tiền mặt trong chiếc vali của 1 người đàn ông và 340g vàng của 1 người phụ nữ lớn tuổi

Khoảng 11 giờ ngày 29/8/2025, cảnh sát quận Tùng Giang, Thượng Hải, Trung Quốc, nhận tin báo về một người đàn ông rút tiền mặt rồi lên xe công nghệ, nghi vấn liên quan đến hành vi chuyển tiền cho đường dây lừa đảo.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng triển khai truy tìm. Đến 12 giờ 30, cảnh sát bắt giữ nghi phạm họ Mã khi đối tượng này đang đứng chờ giao tiền cho đồng bọn ở gần đường Thiên Thanh, thị trấn Xa Sơn. Kiểm tra tại chỗ, cảnh sát thu giữ vali chứa 1 triệu NDT (hơn 3,7 tỷ đồng) tiền mặt.

Theo lời khai, sáng cùng ngày, Mã đã rút tiền của nạn nhân ở bãi đỗ xe của một chung cư trong thành phố, sau đó đặt xe để chuyển đến cho đồng bọn là đối tượng họ Hà. Mở rộng điều tra, cảnh sát bắt giữ Hà khi đối tượng đang bỏ trốn tại sân bay Phố Đông.

Hiện hai nghi phạm Mã và Hà đã bị tạm giữ hình sự để điều tra hành vi che giấu, tiêu thụ tài sản phạm pháp.

Ảnh: Sohu

Theo báo cáo, cảnh sát Tùng Giang đã xây dựng mô hình tác chiến “phân tích chính xác, điều động hiệu quả và xử lý theo tổ chuyên án”. Với sự hỗ trợ dữ liệu từ Đội Điều tra hình sự thuộc Cục Cảnh sát thành phố, lực lượng chức năng tiếp tục hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm chống gian lận, khoanh vùng các đối tượng nguy cơ cao như nhóm “rút tiền mặt ngoại tuyến”. Trung tâm Chống gian lận quận cũng giữ vai trò điều phối, phối hợp chặt chẽ với các đồn công an để triển khai các biện pháp trấn áp tại chỗ.

Hiệu quả của cách làm này nhanh chóng thể hiện rõ. Không lâu sau vụ việc trên, lúc 16 giờ 30 ngày 4/9/2025, cảnh sát Đồn Trung Sơn, Tùng Giang, tiếp nhận tin báo từ một nhân viên chuyển phát về trường hợp nghi vấn lừa đảo: một phụ nữ lớn tuổi có ý định gửi vàng đến tỉnh khác.

Ảnh: Sohu

Cảnh sát cùng nhân viên chuyển phát đến nhà bà Tiết. Dù được cảnh sát giải thích cặn kẽ, người phụ nữ này vẫn một mực khẳng định mình chỉ mua vàng hộ họ hàng. Khi được yêu cầu xác minh thông tin, bà phản ứng gay gắt, từ chối cung cấp bằng chứng giao dịch.

Nhận thấy bà đã bị các đối tượng lừa đảo “tẩy não”, lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để thuyết phục. Sau đó, bà Tiết thừa nhận trước đó có tham gia một “khóa học tài chính” và được hứa hẹn hoàn tiền nếu mua vàng theo yêu cầu. Bà đã mua tổng cộng 180 gram vàng chuẩn bị gửi đi. Kiểm tra thêm, cảnh sát phát hiện người phụ nữ này từng mua và gửi 2 lô vàng khác nặng 100 gram và 60 gram qua nền tảng trực tuyến.

Nhờ sự phối hợp với đơn vị vận chuyển, toàn bộ 340 gram vàng đã được thu hồi. Sau sự việc, bà Tiết nhận thức được mình bị lừa, cam kết cắt liên lạc với các đối tượng lừa đảo.

Ảnh: Sohu

Theo công an Thượng Hải, trong bối cảnh công tác truy quét tội phạm công nghệ cao ngày càng siết chặt, các băng nhóm lừa đảo đã chuyển sang hình thức “rút tiền mặt ngoại tuyến”. Thay vì chuyển khoản qua ngân hàng, chúng buộc nạn nhân rút tiền mặt hoặc vàng, rồi giao cho các “tài xế rút tiền” tại địa điểm hẹn, thậm chí để lại ở bãi rác, bụi cây.

Từ tháng 8 đến nay, lực lượng chức năng Thượng Hải đã bắt giữ 29 đối tượng liên quan đến hình thức “rút tiền mặt ngoại tuyến”, thu hồi hơn 5,3 triệu NDT (hơn 19,6 tỷ đồng) tiền mặt và vàng.

(Theo Sohu)