Bàng hoàng khi nhìn thấy bài gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư dù người trong ảnh đã qua đời từ năm ngoái

Sự việc đau lòng này được chia sẻ bởi chị Lynn Tan (40 tuổi) đến từ Malaysia. Chị cho biết người em họ của mình đã không may qua đời vì căn bệnh ung thư vào tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, một trang Facebook đã đăng tải hình ảnh của người em họ quá cố, bịa đặt câu chuyện cần 80.000 RM (khoảng 500 triệu đồng) để chữa trị ung thư và kêu gọi lòng hảo tâm từ cộng đồng.

Để xác minh thông tin, chị Lynn Tan đã giả vờ liên lạc với chủ tài khoản Facebook trên và hỏi về số tiền vẫn còn thiếu. Bên kia trả lời còn khoảng 30.000 RM (200 triệu đồng). Chị Lynn Tan tin rằng những kẻ lừa đảo này có thể đã chiếm đoạt được khoảng 50.000 RM (hơn 300 triệu dồng).

Gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc trước hành vi lợi dụng hình ảnh người đã khuất để trục lợi. Họ coi đây là một hành vi phạm tội nghiêm trọng. Chị Lynn Tan chia sẻ: "Gia đình chúng tôi rất buồn vì hình ảnh của em tôi bị lợi dụng cho mục đích lừa đảo. Mục đích của việc chia sẻ thông tin này là để ngăn chặn những người khác bị lừa và trở thành nạn nhân của trò gian lận này".

Chị cũng khuyến cáo cộng đồng mạng cần cảnh giác, không dễ dàng tin vào các hoạt động gây quỹ đáng ngờ trên mạng xã hội. Mọi người nên tìm hiểu kỹ thông tin và xác minh tính xác thực trước khi quyên góp. Hiện tại, gia đình đang thu thập thông tin và bằng chứng trước khi trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nguồn: World of Buzz