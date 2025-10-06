Khoảnh khắc tuyệt đối điện ảnh của bà Melania Trump

Ngày 5/10 (giờ địa phương), bà Melania Trump tháp tùng chồng, Tổng thống Mỹ Donald Trump, tham dự sự kiện Kính chào hạm đội (Salute to the Fleet) tại Căn cứ Hải quân Norfolk ở thành phố Norfolk, bang Virginia. Đây là một phần lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ.
Tại sự kiện, Đệ nhất phu nhân Mỹ mặc áo khoác da nâu kiểu bomber, kết hợp cùng áo sơ mi trắng có cổ và quần jeans xanh đậm. Bà hoàn thiện vẻ ngoài của mình với cặp kính râm phi công, đội mũ lưỡi trai trắng có thêu chữ “USA” ở phía trước và đi giày lười màu đen.
Phong cách này gợi nhớ đến Charlotte “Charlie” Blackwood (Kelly McGillis đóng), người yêu của Trung úy Pete “Maverick” Mitchell - nhân vật phi công Hải quân Mỹ do Tom Cruise thủ vai trong bộ phim đình đám Top Gun (1986).
Giống như hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn mà bộ đồ mang lại, bà Melania xuất hiện rạng rỡ và đầy năng lượng. Sau khi chào lực lượng hải quân bằng cái vẫy tay và nụ cười rạng rỡ, bà khuấy động không khí với ba lần gọi “hooyah navy” (tạm dịch hooyah hải quân) và nhận sự đáp lại nồng nhiệt.
“Thật vinh dự khi có mặt ở đây với các bạn để kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ. Nhiều thế hệ thủy thủ giữ cho nước Mỹ được tự do nhờ sự hiện diện trên biển cả. Sức mạnh, lòng dũng cảm và sự hy sinh của các bạn truyền cảm hứng cho tất cả chúng tôi”, bà phát biểu.
Trên mạng xã hội, người Mỹ bày tỏ sự yêu thích với phong cách thời trang của bà Melania: “Trang phục phù hợp với tàu sân bay: áo khoác da, kính râm và giày lười. Lần này không đi giày cao gót nữa. Quyết định sáng suốt quá! Bà Melania trông khỏe mạnh và rạng rỡ. Một đệ nhất phu nhân xinh đẹp”, “Bà ấy luôn thể hiện được phong thái của đệ nhất phu nhân mỗi lần xuất hiện”, “Có ai giống tôi khi nghĩ Melania là đệ nhất phu nhân quyến rũ nhất nước Mỹ không?”, “Thật dễ thương khi bà ấy xuất hiện trong bộ đồ cosplay Kelly McGillis trong Top Gun”, “Tôi thích đôi giày đó”, “Tôi yêu cách cô ấy xuất hiện với nhạc nền của Top Gun”...
Top Gun là bộ phim hành động - phiêu lưu kinh điển của Mỹ, ra mắt năm 1986, do Tony Scott đạo diễn và Jerry Bruckheimer cùng Don Simpson sản xuất.
Phim kể về Pete “Maverick” Mitchell, phi công trẻ tài năng nhưng liều lĩnh của Hải quân Mỹ. Anh được chọn vào Trường đào tạo phi công chiến đấu ưu tú Top Gun, nơi những phi công giỏi nhất được huấn luyện để trở thành tinh hoa của lực lượng không quân.
Tại đây, Maverick phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là với đối thủ Iceman (Val Kilmer), đồng thời học cách kiểm soát cái tôi, tinh thần đồng đội và tình yêu với nữ giảng viên Charlotte “Charlie” Blackwood.