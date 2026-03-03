Vợ chồng Mark Zuckerberg thay đổi sau hơn 20 năm kết hôn

Sau hơn hai thập kỷ bên nhau, đôi vợ chồng Mark Zuckerberg và Priscilla Chan vẫn khiến người xem phải ghen tị khi luôn song hành bên nhau ở mọi sự kiện.

Priscilla Chan, 41 tuổi, là bác sĩ nhi người Mỹ. Cô và Zuckerberg gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc dành cho sinh viên Đại học Harvard năm 2003. Họ cưới nhau năm 2012, có ba con gái. Chan từng tiết lộ vợ chồng luôn dành một ngày trong tuần để hẹn hò nhằm "hâm nóng" tình cảm. "Hẹn hò là ý tưởng của Mark. Chúng tôi hoàn toàn không đề cập đến công việc trong thời gian này", Chan nói với CBS News năm 2019.

Zuckerberg nổi tiếng yêu chiều vợ. Anh từng dựng tượng vợ trong vườn, tạo một sân khấu ca nhạc theo phong cách những năm 1970 tại nhà riêng sau khi vợ yêu cầu, tự chế tạo đèn ngủ giúp vợ ngủ ngon.

Theo Instyle, điều thay đổi duy nhất ở cả hai là ngày càng chăm chút cho diện mạo, ăn vận thời trang hơn. Trước đây, họ thường xuất hiện với áo phông, quần jeans, bộ đồ thể thao, sneakers. Ba năm trở lại đây, họ sắm thêm các mẫu thiết kế kiểu cách, hợp mốt, dùng thêm trang sức, phụ kiện.

Tại Milan Fashion Week 2026, sự xuất hiện của Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Cặp đôi công nghệ đình đám ngồi hàng ghế đầu tại show diễn của Prada.

Tới dự đám cưới con trai nhà tỷ phú Ambani ở Ấn Độ, vợ chồng Mark Zuckerberg ghi điểm trong trang phục thủ công xa xỉ do nhà trai chuẩn bị. Trên trang cá nhân của Zuckerberg, khán giả khen vợ anh trông thu hút hơn nhờ trang điểm, làm tóc, xiêm y lộng lẫy. Thường ngày, Chan luôn để mặt mộc, không tô son, buộc tóc gọn sau gáy. Khán giả cũng bày tỏ sự bất ngờ trước cách ăn mặc "lạ mắt", điệu đà hơn của tỷ phú công nghệ.

Năm 2019, Zuckerberg và Chan cùng xuất hiện trên thảm đỏ Breakthrough Prize với trang phục tông đen đồng điệu. Chan mặc áo khoác vest bên ngoài váy đen trơn. Zuckerberg vẫn chọn vest đen nhưng thay cà vạt quen thuộc bằng nơ đeo cổ.

Tại lễ trao giải Breakthrough Prize năm 2018, cặp đôi được khen ăn mặc tinh tế hơn. Zuckerberg diện tuxedo đen cùng cà vạt đồng điệu. Còn Chan nổi bật với chiếc váy 2 dây đen, mặc bên trong lớp khoác lưới kim tuyến, với thiết kế cổ cao và tay dài.

Tháng 9/2015, Chan ghi điểm với đầm ren đỏ và sandals cao gót khi tới một sự kiện ở Washington.

Ảnh: Reuters; @zuck, @Priscillachan/IG; Mark Zuckerberg/FB; Anita Bugge/WireImage; CNET; The New York Times