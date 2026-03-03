Vợ chồng Mark Zuckerberg thay đổi sau hơn 20 năm kết hôn

Sau hơn hai thập kỷ bên nhau, đôi vợ chồng Mark Zuckerberg và Priscilla Chan vẫn khiến người xem phải ghen tị khi luôn song hành bên nhau ở mọi sự kiện.
Priscilla Chan, 41 tuổi, là bác sĩ nhi người Mỹ. Cô và Zuckerberg gặp nhau lần đầu tại một bữa tiệc dành cho sinh viên Đại học Harvard năm 2003. Họ cưới nhau năm 2012, có ba con gái. Chan từng tiết lộ vợ chồng luôn dành một ngày trong tuần để hẹn hò nhằm "hâm nóng" tình cảm. "Hẹn hò là ý tưởng của Mark. Chúng tôi hoàn toàn không đề cập đến công việc trong thời gian này", Chan nói với CBS News năm 2019.
Zuckerberg nổi tiếng yêu chiều vợ. Anh từng dựng tượng vợ trong vườn, tạo một sân khấu ca nhạc theo phong cách những năm 1970 tại nhà riêng sau khi vợ yêu cầu, tự chế tạo đèn ngủ giúp vợ ngủ ngon.
Theo Instyle, điều thay đổi duy nhất ở cả hai là ngày càng chăm chút cho diện mạo, ăn vận thời trang hơn. Trước đây, họ thường xuất hiện với áo phông, quần jeans, bộ đồ thể thao, sneakers. Ba năm trở lại đây, họ sắm thêm các mẫu thiết kế kiểu cách, hợp mốt, dùng thêm trang sức, phụ kiện.
