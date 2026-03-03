Trung Đông rực lửa, giá năng lượng toàn cầu nhảy dựng

Giá dầu và khí đốt tăng vọt hôm 2-3 khi các cơ sở sản xuất bị tấn công, tuyến vận tải qua eo biển Hormuz bị đóng cửa do xung đột bùng phát ở Trung Đông.

Mỹ cùng đồng minh Israel ngày 28-2 mở chiến dịch tấn công loạt mục tiêu khắp Iran. Để đáp trả, Iran đã phóng nhiều tên lửa, máy bay không người lái (UAV) tới Israel và các căn cứ Mỹ đặt tại nhiều quốc gia đồng minh ở Trung Đông.

Các đòn tấn công đã đánh trúng một số cơ sở sản xuất dầu mỏ và khí đốt, cùng với việc Iran phong tỏa hoạt động chở dầu qua eo biển huyết mạch Hormuz, đã khiến giá năng lượng tăng mạnh.

Một giàn bơm dầu tại các mỏ dầu ở sa mạc Sakhir, Bahrain. Ảnh AP

Tại châu Âu, giá khí đốt tăng hơn 40% sau khi hãng QatarEnergy tạm dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) do cơ sở bị tấn công. Các công ty dầu khí tại nhiều quốc gia khác như Ả Rập Saudi, Iraq, Israel…, cũng ngừng sản xuất.

"Cơ sở hạ tầng toàn khu vực đang đối mặt rủi ro và rủi ro đó không chỉ đến từ các cuộc tấn công có chủ đích mà còn từ những tác động ngoài ý muốn"- ông Kevin Book, Giám đốc Điều hành Công ty Clearview Energy Partners, cho biết - "Mảnh văng và mảnh vỡ từ việc đánh chặn tên lửa có thể rơi xuống các cơ sở và khiến chúng tê liệt. Vì vậy, kiểu xung đột này gây ra nhiều thách thức trong một khu vực tập trung rất nhiều hoạt động sản xuất năng lượng".

Điều này khiến hợp đồng tương lai khí đốt giao tháng 4 tăng lên 45,46 euro/MWh.

Giá dầu thô Mỹ tăng 6,3% lên 71,23 USD/thùng, trong khi dầu Brent tăng 6,7% lên 77,74 USD/thùng.

Giá xăng trung bình tại Mỹ tăng 6 cent lên 2,99 USD/gallon, theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA).

Giá xăng được hiển thị tại một trạm xăng ở Frankfurt, Đức, ngày 2- 3. Ảnh: AP

Khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Lưu lượng tàu qua khu vực này giảm mạnh do nhiễu điện tử làm gián đoạn hệ thống định vị và theo dõi tàu.

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh báo cáo nhiều vụ tấn công tàu và cảnh báo rủi ro gia tăng.

Oman cho biết một tàu chở dầu treo cờ Quần đảo Marshall bị xuồng không người lái mang bom tấn công tại vịnh Oman khiến 1 thủy thủ thiệt mạng.

Ả Rập Saudi thông báo đã đánh chặn máy bay không người lái của Iran nhằm vào nhà máy lọc dầu Ras Tanura gần Dammam. Nhà máy này được tạm ngừng hoạt động để phòng ngừa rủi ro.

Phần lớn dầu của Ả Rập Saudi, Iraq và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) phải vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Iran cũng xuất khẩu khoảng 1,6 triệu thùng/ngày qua tuyến đường này, chủ yếu sang Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump cho biết chiến dịch quân sự của Mỹ dự kiến kéo dài 4-5 tuần nhưng có thể lâu hơn.

Biến động và bất ổn trên thị trường năng lượng được dự báo có thể tiếp diễn trong những ngày và tuần tới tình hình khu vực vẫn diễn biến phức tạp, theo CNN.