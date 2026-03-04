Đại gia ngành y chi tiền khủng, âm thầm xây biệt thự đá trên nóc chung cư 26 tầng suốt nhiều năm: Cơ quan chức năng vào cuộc, buộc phá dỡ sau 15 ngày

Năm 2013, truyền thông Trung Quốc đưa tin về một công trình trên mái được phủ kín bằng đá giả, cây xanh và bụi rậm, dễ dàng nhìn thấy từ một trong những tuyến đường đi làm đông đúc nhất tại khu vực được xem là khá cao cấp ở Bắc Kinh.

Tờ CNN cho biết, khi đến hiện trường, họ nhìn thấy một thông báo chính thức của chính quyền dán trước cửa, yêu cầu chủ sở hữu trong vòng 15 ngày phải phá dỡ khoảng 800 m² công trình bị xác định là xây dựng trái phép. Tuy nhiên, khi phóng viên gõ cửa, không có ai ra trả lời.

Người dân địa phương chia sẻ rằng khu “ẩn cư trên cao” bất thường này đã dần chiếm trọn mái nhà trong nhiều năm. Việc xây dựng được cho là bắt đầu từ năm 2007 nhưng chỉ thực sự gây chú ý sau khi hình ảnh lan truyền mạnh trên mạng xã hội.

Những người hàng xóm đã nhiều lần phàn nàn về căn biệt thự rộng 800 mét vuông này. Họ cho rằng quá trình xây dựng kéo dài sáu năm đã làm hư hại đường ống và kết cấu của tòa nhà, cộng thêm tiếng ồn ào từ những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng bên trong khiến họ mất ngủ.

“Họ đã sửa chữa suốt nhiều năm rồi. Thường thì họ làm vào ban đêm,” một cư dân ở tầng 25 của tòa nhà (ngay dưới khu xây dựng) cho biết, đồng thời nói thêm rằng những nỗ lực thuyết phục chủ nhà đều bị ông ta thờ ơ. “Ông ấy thậm chí chẳng quan tâm đến những lời phàn nàn của tôi,” người hàng xóm này từ chối nêu tên với truyền thông địa phương.

Một số cư dân khác còn cho rằng công trình đã khiến tường căn hộ của họ xuất hiện vết nứt và bị dột khi trời mưa.

Bà Trương Lệ, cũng sống ở tầng 25 , cho biết nhiều hộ ở các tầng cao đều đã chuyển đi vì lo ngại an toàn. “Rất nhiều người đã bán căn hộ rồi rời đi. Họ cảm thấy bất an,” bà nói. “Rõ ràng là không an toàn. Với từng ấy tảng đá ở trên cao, nếu xảy ra động đất thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Theo tờ South China Morning Post, chủ nhân của công trình đá giả được xác định là giáo sư họ Trương, một bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc, sở hữu chuỗi phòng khám châm cứu trên toàn quốc. Ông Trương được báo The Beijing News dẫn lời nói rằng trước đây ông từng lo ngại công trình có thể gây tranh cãi, nhưng không ngờ lại thu hút sự chú ý lớn đến vậy.

Sao đó, theo tờ Irishtimes, chủ nhân công trình đã đưa ra thông báo chính thức. "Chính quyền thành phố đã yêu cầu tôi phá bỏ nó rồi, nên tôi sẽ hoàn toàn đồng thuận và cố gắng thực hiện sớm. Tôi không muốn chính quyền thành phố phải chịu quá nhiều áp lực dư luận, và mọi việc sẽ được sắp xếp diễn ra trong vòng 15 ngày tới", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Bắc Kinh vào thời điểm đó.

“Tôi biết việc này là bất hợp pháp và hành vi này không phù hợp, đó là lý do tại sao tôi sử dụng vật liệu nhẹ để có thể phá hủy nó dễ dàng”, người này cho biết.

Những công trình xa xỉ khác gây chú ý của các đại gia trên thế giới

“Đảo cướp biển” giữa lòng nước Anh

Một tỷ phú giấu tên tại vùng ngoại ô Cambridge (Anh) đã cho xây dựng một hòn đảo nhân tạo độc đáo giữa hồ Challis. Công trình được lấy cảm hứng từ loạt phim nổi tiếng Pirates of the Caribbean, với đầy đủ quán rượu, bến tàu, thác nước và bãi biển thu nhỏ. Chủ nhân cho biết ông muốn biến nơi đây thành chốn nghỉ dưỡng để có thể sống như những nhân vật cướp biển mà mình yêu thích.

Biệt thự có hàng rào… bể cá dài 50 m

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, biệt thự của doanh nhân Mehmet Ali Gökçeoğlu khiến nhiều người sửng sốt khi được bao quanh bởi một bể cá dài tới 50 m thay cho tường rào truyền thống. Bên trong là hàng trăm loài cá và bạch tuộc sinh sống. Công trình lạ mắt nhanh chóng trở thành điểm tham quan thu hút du khách, buộc chủ nhà phải lắp đặt tới 17 camera giám sát để đảm bảo an ninh.

Công trình “mô phỏng” Stonehenge gây tranh cãi

Một bản sao của di tích cổ Stonehenge đã được doanh nhân Joe McNamara dựng tại đảo Achill (Ireland). Công trình gồm 39 cột bê tông cao khoảng 30 m, chu vi 100 m. Dù chỉ mất vài ngày để hoàn thành sau 6 tháng lên kế hoạch, dự án vẫn vấp phải phản đối từ chính quyền địa phương vì chưa được cấp phép. Chủ đầu tư khẳng định đây chỉ là một khu vườn quy mô lớn, không vi phạm quy định.

Biệt thự gỗ 13 tầng cao 43 m

Tại Nga, doanh nhân Nikolai Sutyagin từng gây xôn xao khi xây dựng ngôi nhà gỗ cao tới 13 tầng, đạt chiều cao khoảng 43 m. Ông cho biết mục đích là khẳng định vị thế giàu có trong khu vực. Dù có vẻ ngoài ấn tượng, nhiều chuyên gia nhận định kết cấu công trình không đủ vững chắc và khó có thể tồn tại lâu dài.

Những công trình trên cho thấy mức độ “chịu chơi” của các đại gia trên toàn cầu, nhưng cũng thể hiện ranh giới giữa sáng tạo kiến trúc và sự phô trương xa xỉ đôi khi trở nên rất mong manh.

(Tổng hợp / Ảnh: Internet)﻿