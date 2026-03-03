Cô dâu bị mẹ chú rể tát ngay trong ngày cưới và cái kết

Một đám cưới ở huyện Hamirpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã có bước ngoặt kịch tính sau khi video lan truyền trên mạng cho thấy mẹ chú rể tát cô dâu vì cô từ chối chấp nhận chồng mình trong đêm tân hôn.

Vụ việc xảy ra ở khu vực Rath, nơi Mithilesh Kumari kết hôn với Dharam Singh Kushwaha trong một nghi lễ truyền thống có sự tham dự của cả hai gia đình. Tất cả các nghi lễ đều diễn ra trong hòa bình và cô dâu được chào đón nồng nhiệt tại nhà chồng. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đám cưới, cô đã từ chối bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Cô dâu bị mẹ chú rể tấn công.

Theo lời chú rể, Mithilesh đã từ chối ở lại với anh ta đêm đầu tiên và gây rối. Sau đó, cô nói với cảnh sát rằng mình yêu người đàn ông khác và khẳng định cuộc hôn nhân này được sắp đặt trái với ý muốn của cô. Mithilesh cáo buộc rằng gia đình đã ép buộc và đánh đập cô trước đám cưới.

Khi căng thẳng leo thang, cả 2 gia đình đã đến đồn cảnh sát Rath. Cảnh sát cố gắng khuyên nhủ cặp đôi, nhưng Mithilesh vẫn kiên quyết giữ vững quyết định của mình.

Trong đoạn clip dài 1 phút 12 giây hiện đang lan truyền rộng rãi, ban đầu người ta thấy những người phụ nữ đang cố gắng thuyết phục cô dâu. Tuy nhiên vài giây sau, mẹ của chú rể liên tục tát cô dâu. Mặc dù bị đánh, Mithilesh vẫn khẳng định rằng cô đã nói rõ với gia đình mình là không nên tiến hành cuộc hôn nhân này.

Trưởng đồn cảnh sát Rath, ông Rakesh Singh, xác nhận rằng chưa có đơn khiếu nại chính thức nào được nộp. Sau khi thảo luận, cả hai gia đình đã nhất trí chấm dứt hôn lễ chỉ trong vài giờ. Cô dâu trở về nhà cha mẹ, kết thúc mối quan hệ một cách đột ngột và gây tranh cãi.