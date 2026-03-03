Sony bị kiện

Sony đang chuẩn bị đối mặt với vụ kiện trị giá 2 tỷ bảng Anh(2,7 tỷ đô la Mỹ) liên quan đến cáo buộc rằng hàng triệu người dùng PlayStation tại Vương quốc Anh bị tính phí quá cao khi mua trò chơi trên hệ máy này, trong diễn biến pháp lý mới nhất nhằm thách thức sự thống trị thị trường của các công ty công nghệ.

Vụ kiện tập thể này, được khởi xướng bởi chuyên gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Alex Neill thay mặt cho khoảng 12,2 triệu người dùng, cáo buộc Sony áp mức phí "quá cao và không công bằng" đối với các nội dung tải xuống từ PlayStation Store.

Khiếu nại chống độc quyền này dự kiến sẽ được xét xử bởi Tòa án Phúc thẩm Cạnh tranh (một tòa án chuyên trách tại Luân Đôn) trừ khi có thỏa thuận dàn xếp vào phút chót. Vụ kiện đã làm nổi bật sự chuyển dịch mạnh mẽ trong những năm gần đây từ hình thức bán lẻ truyền thống sang tải xuống kỹ thuật số trong ngành công nghiệp game đang bùng nổ.

Trong phiên bản PlayStation đầu tiên, ra mắt tại Anh năm 1995, các trò chơi được chạy trên đĩa, nhưng hiện nay hầu hết đều được tải xuống cho mẫu PS5 mới nhất.

PS5 đã trở thành một trong 10 máy chơi game bán chạy nhất kể từ khi phát hành vào năm 2020, với hơn 90 triệu đơn vị được bán ra. Phiên bản rẻ nhất của nó thiếu ổ đĩa, mặc dù phiên bản tiêu chuẩn vẫn giữ tùy chọn cho phương tiện vật lý.

Vụ kiện tuyên bố Sony đã thu lợi bất chính từ sự chuyển đổi sang kỹ thuật số, vốn được thúc đẩy bởi sự thay đổi sở thích của người tiêu dùng và kết nối internet nhanh hơn.

Robert Palmer KC, đại diện cho những người khởi kiện, cho biết trong các tài liệu tòa án rằng "hệ sinh thái khép kín" của Sony đã biến những người dùng kỹ thuật số thành "một nhóm hoàn toàn bị ràng buộc".

Vụ kiện cáo buộc rằng Sony triệt tiêu sự cạnh tranh bằng cách cấm các hệ thống tải xuống của đối thủ và sử dụng sức mạnh thị trường của mình để thu mức hoa hồng 30% đối với các nhà phát triển và nhà xuất bản đối với các giao dịch mua kỹ thuật số, chi phí này sau đó được chuyển sang cho người tiêu dùng.

Quy mô của vụ kiện, được đưa ra trên cơ sở "tự động tham gia", nghĩa là người tiêu dùng đủ điều kiện sẽ tự động được đưa vào trừ khi họ có chỉ định khác, phản ánh sự gia tăng phổ biến của trò chơi điện tử một phần do các lệnh phong tỏa trong thời kỳ đại dịch.

Mặc dù PS5 tụt hậu so với Nintendo Switch trong nhóm người chơi trẻ tuổi và phổ thông, nhưng nó phổ biến hơn nhiều đối với những game thủ "chuyên nghiệp" (những người mua nhiều nội dung nhất) và đã bán chạy hơn hẳn đối thủ chính trong thị trường đó là Xbox của Microsoft.

Sony, trong bản bào chữa của mình, đã nói với tòa án rằng nội dung phân phối của họ là hợp lý, một phần vì việc cho phép các cửa hàng bên thứ ba tải xuống sẽ dẫn đến các rủi ro về an ninh và quyền riêng tư.

Công ty cũng cho biết họ đầu tư mạnh vào phần cứng, bán máy chơi game với lợi nhuận tương đối thấp để xây dựng cơ sở người dùng, và khoản hoa hồng từ doanh thu bán hàng kỹ thuật số là một phần của chiến lược bù đắp chéo chi phí để trang trải cho các chi phí này.

Đây là vụ kiện tập thể mới nhất tại Anh nhắm vào các cửa hàng trực tuyến, nơi lưu trữ và bán phần mềm cho nhiều nền tảng khác nhau.

Trong một phán quyết mang tính bước ngoặt hồi tháng 10, Tòa án Phúc thẩm Cạnh tranh đã kết luận rằng Apple đã lạm dụng vị thế thống trị để tính phí hoa hồng lên tới 30% cho các nhà phát triển đối với các giao dịch mua hàng trên App Store của mình. Gã khổng lồ công nghệ này đang kháng cáo.

Phán quyết trong vụ kiện của Apple là một điểm sáng đối với các nguyên đơn trong vụ kiện tập thể ở Anh giữa một loạt những thất bại. Một vụ kiện cáo buộc Qualcomm lạm dụng vị thế thống trị để tính phí quá cao cho Apple và Samsung khi sử dụng chip của họ trong điện thoại thông minh đã được rút lại vào tháng trước.

Bất kỳ ai đã mua trò chơi PlayStation kỹ thuật số hoặc tải xuống nội dung trong trò chơi trong khoảng thời gian 10 năm tính đến tháng 2 năm nay đều có thể đủ điều kiện nhận bồi thường nếu vụ kiện thành công.

Đội ngũ pháp lý của những người khởi kiện ước tính rằng vụ kiện này bao gồm 12,2 triệu người dùng, mỗi người có thể nhận được 162 bảng Anh(217 đô la Mỹ), tổng cộng gần 2 tỷ bảng Anh. Đây là con số ước tính về số tiền họ bị cho là đã bị tính phí quá cao, cộng với 8% lãi suất.

Phiên tòa dự kiến bắt đầu vào ngày 10 tháng 3 và dự kiến kéo dài trong 10 tuần.

*Nguồn: Financial Times