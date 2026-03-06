Bà nội đổ nước sôi vào người cháu trai, hé lộ lý do

Cảnh sát cho biết, một bé trai 4 tuổi bị bỏng nặng sau khi bị bà nội đổ nước sôi lên người ở Nagpur, Maharashtra, Ấn Độ.

Theo các báo cáo, vụ việc xảy ra vào ngày 3/3 tại khu vực Koradi, cụ thể là tại phường số 2 của khu Aramshin. Đứa trẻ được cho là đang chơi lễ hội Holi bằng cách tạt nước màu thì sự việc xảy ra.

Cảnh sát cho biết cậu bé tiến lại gần bà nội, được xác định là Sindhu Thackeray, khi bà đang xách một xô nước nóng. Trong không khí lễ hội, cậu bé đã cố gắng tạt nước màu vào bà.

Người bà tức giận đổ nước sôi lên người cháu.

Tuy nhiên, người phụ nữ được cho là đã nổi giận trước hành động của đứa trẻ. Thay vì bỏ qua tình huống, bà đã đổ cả xô nước sôi lên người cậu bé. Hành động đột ngột này khiến cậu bé vô cùng đau đớn.

Một người phụ nữ khác đứng gần đó nhanh chóng chạy đến giúp và đổ nước sạch lên người đứa trẻ để làm dịu vết bỏng.

Theo các quan chức cảnh sát, cậu bé bị bỏng khoảng 45%, chủ yếu ở phần dưới thắt lưng. Cậu bé đã được đưa đi điều trị y tế ngay sau vụ việc.

Giới chức trách cho biết vụ việc đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ công chúng sau khi đoạn clip từ camera giám sát bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội.

Nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với người phụ nữ.

Theo hãng tin PTI, cảnh sát đã bắt đầu quá trình lập hồ sơ vụ án chống lại người phụ nữ.