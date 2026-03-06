Cháu trai đi cắt tóc, cậu qua đời vì tai nạn hôm sau: Người mợ kiện đòi bồi thường 3,5 tỷ vì tạo điềm gở "gián tiếp giết người"

Trong dân gian Trung Quốc có lưu truyền quan niệm "Cắt tóc tháng Giêng chết cậu". Gần đây, dư luận nước này xôn xao vụ việc một người cháu trai vì bị cậu chê bai kiểu tóc luộm thuộm, nên mùng 2 Tết đã đi cắt tóc, không ngờ ngay hôm sau nhận được tin người cậu tử vong vì tai nạn giao thông, thậm chí vì chuyện này mà bị mợ của mình kiện ra tòa, đòi bồi thường 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng).

Theo báo cáo của Shandong News , Liên đoàn Tổng công đoàn Thượng Hải ngày 2/3 đã công bố một vụ việc người mợ kiện cháu trai tội "gián tiếp cố ý giết người". Sự việc bắt nguồn từ ngày mùng 2 Tết, người đàn ông họ Lưu bị cậu mình chê trách kiểu tóc quá luộm thuộm, hai người vì thế mà xảy ra tranh cãi, sau đó anh ta liền đi đến tiệm làm tóc để cắt tóc. Không ngờ rằng, ngay ngày hôm sau lại nhận được tin người cậu đã tử vong vì tai nạn giao thông do say rượu lái xe vào tối hôm trước.

Ảnh minh họa

Khi anh Lưu đến phúng viếng, người mợ phát hiện anh đã cắt tóc trong thời gian tháng Giêng nên đã vô cùng giận dữ, hai bên xảy ra xung đột kịch liệt. Sau đó, người mợ thậm chí đã đến cơ quan công an để tố cáo anh Lưu tội "gián tiếp cố ý giết người", yêu cầu phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, đòi số tiền 1 triệu NDT (3,5 tỷ đồng).

Tòa án sau khi thẩm lý cho rằng, người cậu của anh Lưu tử vong là do say rượu lái xe dẫn đến tai nạn giao thông, không có mối quan hệ nào với việc anh Lưu đi cắt tóc. Cái gọi là Cắt tóc tháng Giêng chết cậu (tử cữu) thực chất là câu nói bị truyền sai so với bản gốc của người xưa, do từ "tử cữu" là tiếng đồng âm của từ đúng là Nhớ về cái cũ (tư cựu), không thể vì thế mà nâng quan điểm lên mức bắt ép đạo đức đối với người khác.

Cuối cùng, tòa án quyết định bác bỏ yêu cầu khởi kiện của người mợ.

Nguồn: HK01