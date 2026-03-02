Trúng số 35 tỷ đồng: Người đàn ông đổi đời sau một đêm, kết thúc bằng bản án 12 năm tù

Người ta vẫn nói, tiền đến quá nhanh thường ra đi còn nhanh hơn. Cuộc đời của Trương Mỗ Thuận – người đàn ông đến từ Thẩm Dương (Trung Quốc) – là minh chứng cay nghiệt cho điều đó.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, Trương Mỗ Thuận không có xuất phát điểm thuận lợi. Sau khi học hết cấp 3, anh buộc phải gác lại ước mơ học hành để trở về quê làm ruộng. Không lâu sau, anh lập gia đình, có con và gánh nặng cơm áo nhanh chóng đè lên vai.

Cuộc sống của vợ chồng anh khi ấy chỉ gói gọn trong những ngày tăng ca triền miên nhưng thu nhập chẳng đủ dư dả. Họ chắt chiu từng đồng để nuôi con, trả tiền nhà và lo sinh hoạt phí. Giấc mơ đổi đời với Trương Mỗ Thuận khi ấy dường như quá xa vời.

Năm 2010, ở tuổi 38, anh quyết định cùng vợ rời quê đến Đại Liên tìm cơ hội mới. Ban đầu, anh làm nhân viên trong một nhà hàng. Nhưng khát vọng thoát nghèo khiến người đàn ông này không cam chịu làm thuê mãi. Anh nghỉ việc, thuê một sạp nhỏ trong chợ, bắt đầu bán hải sản tươi sống.

Công việc vất vả nhưng mang lại kết quả khả quan. Mỗi năm anh có thể kiếm hơn 100.000 tệ – số tiền không lớn với người thành thị nhưng là bước tiến vượt bậc so với quá khứ của anh. Gia đình dần ổn định, con cái được chăm lo tốt hơn.

Thế nhưng, trong lòng Trương Mỗ Thuận vẫn âm ỉ một tham vọng lớn hơn: làm giàu thật nhanh. Anh bắt đầu mua vé số với niềm tin một ngày nào đó vận may sẽ mỉm cười. Vợ anh phản đối, cho rằng đó là trò may rủi. Vì thế, anh lén trích tiền lãi từ việc buôn bán để nuôi hy vọng đổi đời.

Rồi điều ít ai ngờ đã xảy ra. Một ngày nọ, Trương Mỗ Thuận mua tờ vé số trị giá hơn 1.500 tệ, dãy số được ghép từ ngày sinh của các thành viên trong gia đình. Khi dò kết quả, anh chết lặng: Tờ vé số trúng độc đắc 10,13 triệu tệ – tương đương hơn 35 tỷ đồng. Anh là người duy nhất trúng giải hôm đó.

Chỉ sau một đêm, cuộc đời anh bước sang trang mới. Anh lập tức nghỉ bán hải sản. Vợ cũng xin thôi việc. Hai vợ chồng trở về quê, mua hai căn nhà khang trang và một chiếc ô tô mới tinh. Họ trở thành “tấm gương đổi đời” khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng cũng từ đó, bi kịch bắt đầu nhen nhóm. Có tiền trong tay, Trương Mỗ Thuận dần tin rằng mình là người được số phận lựa chọn. Anh cho rằng vận may sẽ còn tiếp tục, rằng tiền có thể sinh sôi chỉ nhờ… may mắn. Anh lao vào mua vé số với số lượng lớn, tin rằng cú trúng đậm thứ hai chỉ là vấn đề thời gian.

Tiền thưởng vơi đi nhanh chóng. Khi xổ số không còn mang lại phép màu, anh tìm đến sòng bạc. Ban đầu chỉ là vài ván giải trí, sau đó là những canh bạc thâu đêm. Số tiền đặt cược ngày một lớn. Thay vì chiến thắng, anh liên tục thua lỗ.

Chẳng bao lâu, khoản nợ chồng chất vượt ngoài tầm kiểm soát. Để có tiền gỡ gạc, Trương Mỗ Thuận bắt đầu vay mượn bạn bè, người thân với lý do đầu tư kinh doanh. Thực chất, toàn bộ số tiền ấy lại bị ném vào những ván bài đỏ đen. Khi chủ nợ tìm đến tận nhà, vợ anh mới bàng hoàng nhận ra khối tài sản từng khiến cả gia đình tự hào nay đã gần như tan biến.

Những căn nhà mua bằng tiền trúng số lần lượt bị bán đi để trả nợ. Chiếc ô tô cũng không còn. Gia đình từ chỗ sung túc rơi vào cảnh cãi vã triền miên. Niềm tin đổ vỡ, hạnh phúc gia đình rạn nứt.

Năm 2013, khi nợ nần không còn khả năng chi trả, Trương Mỗ Thuận bỏ trốn đến Hắc Long Giang với hy vọng thoát khỏi vòng vây chủ nợ. Nhưng sự chạy trốn ấy không kéo dài lâu. Anh bị cảnh sát bắt giữ.

Tòa án sau đó tuyên phạt anh 12 năm tù và buộc bồi thường 2,4 triệu tệ. Từ người trúng số hàng chục tỷ đồng, anh trở thành phạm nhân, mang trên vai khoản nợ khổng lồ và đánh mất cả gia đình lẫn tương lai.

Trong trại giam, có lẽ Trương Mỗ Thuận đã nhiều lần tự hỏi: Nếu ngày đó không mua tờ vé số định mệnh, cuộc đời anh sẽ ra sao? Có thể anh vẫn chỉ là người bán hải sản bình thường, thu nhập không cao nhưng gia đình êm ấm, tâm trí thanh thản. Giấc mơ đổi đời sau một đêm đã biến thành cơn ác mộng kéo dài nhiều năm.

Câu chuyện của Trương Mỗ Thuận cho chúng ta biết rằng sự giàu có chớp nhoáng không thể mang lại cho bạn hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp cả đời. Nếu không biết cách quản lý và sử dụng của cải hợp lý, cuộc đời của bạn sẽ trở nên bi kịch. Ngoài ra, bạn đừng đặt hy vọng vào may mắn. Sự giàu có bền vững phải được xây dựng từ cách chúng ta trân trọng từng chút một tài sản kiếm được, nỗ lực lao động và biết cách bảo quản chúng. Trong quá trình theo đuổi sự giàu có, hãy luôn thận trọng và lý trí, nếu không, chờ đợi bạn cuối ở con đường có thể là đáy vực sâu.