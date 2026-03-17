Hiện trường hoang tàn sau trận không kích vào bệnh viện tại thủ đô của Afghanistan khiến 400 người thiệt mạng, tiếng gào thét tuyệt vọng dưới đống đổ nát

Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan vào sáng ngày 16/3 (giờ địa phương) khi một cuộc không kích được cho là đã đánh trúng một cơ sở điều trị nghiện ma túy.

Theo phía Afghanistan, khoảng 400 người đã thiệt mạng sau khi một cuộc không kích của Pakistan đánh trúng bệnh viện này. Vụ tấn công xảy ra ngay sau 9 giờ sáng, khi nhiều tiếng nổ lớn vang lên khắp thủ đô, tạo ra những chấn động mạnh lan khắp thành phố.

Các lực lượng khẩn cấp, bao gồm nhiều xe cứu hỏa và xe cứu thương, nhanh chóng được điều động tới hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy.

Giới chức Taliban cho biết hàng trăm người thiệt mạng khi cơ sở này bị đánh trúng, đồng thời khoảng 250 người khác bị thương trong vụ việc.

Một nhân viên bảo vệ tên Omid Stanikzai kể lại với AFP: “Tôi nghe thấy tiếng máy bay phản lực bay tuần tra. Có các đơn vị quân sự ở khắp xung quanh. Khi những đơn vị này nổ súng vào chiếc máy bay, nó đã thả bom xuống và sau đó xảy ra hỏa hoạn”.

Sau vụ việc, người phát ngôn chính phủ Taliban là Zabihullah Mujahid đã đăng bài trên mạng xã hội lên án vụ tấn công. Ông cáo buộc Pakistan “một lần nữa vi phạm lãnh thổ Afghanistan”, đồng thời gọi cuộc không kích là “hành động vô nhân đạo”.

Ảnh: AFP

Trong khi đó, Sharafat Zaman, người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan, cho biết trung tâm điều trị đã bị phá hủy hoàn toàn sau vụ nổ. Theo ông, khoảng 3.000 người nghiện ma túy đang được điều trị tại cơ sở này vào thời điểm vụ tấn công xảy ra.

Tuy nhiên, Pakistan đã bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc này. Bộ Thông tin Pakistan khẳng định các cuộc không kích tại Kabul và khu vực miền đông Afghanistan không nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Căng thẳng giữa hai nước đã leo thang trong nhiều tháng qua. Các cuộc đụng độ dọc biên giới gia tăng từ tháng 10 năm ngoái, khiến hàng chục dân thường thiệt mạng.

Dù bạo lực từng tạm lắng trong thời gian ngắn, xung đột đã bùng phát trở lại vào tháng trước khi Pakistan tuyên bố đang ở trong tình trạng “chiến tranh công khai” với Afghanistan. Kể từ đó, ít nhất 75 dân thường Afghanistan được cho là đã thiệt mạng.

Nhiều nỗ lực quốc tế nhằm hạ nhiệt căng thẳng giữa hai bên vẫn chưa đạt được kết quả đáng kể.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Nam Á Michael Kugelman, tình hình giao tranh hiện chưa có dấu hiệu dừng lại.

Ông cho biết: “Các quốc gia Vùng Vịnh Arab từng đóng vai trò trung gian trong những vòng đàm phán trước đây giữa Afghanistan và Pakistan hiện đang bận rộn với các cuộc xung đột của riêng họ. Những bên hòa giải khác, bao gồm Trung Quốc, cũng đạt được rất ít tiến triển”.

Chuyên gia này nhận định Pakistan dường như vẫn quyết tâm tiếp tục tấn công các mục tiêu ở Afghanistan, trong khi Taliban có khả năng đáp trả bằng các hoạt động quân sự nhằm vào các chốt biên giới của Pakistan hoặc những chiến thuật bất đối xứng như sử dụng máy bay không người lái và hỗ trợ các nhóm vũ trang hoạt động bên trong Pakistan.

“Hiện chưa có lối thoát rõ ràng cho cuộc xung đột này”, ông nói.

Nguồn: The Sun, Reuters, AFP