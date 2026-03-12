Mưa độc trút xuống Tehran khi Israel không kích nhắm vào các cơ sở dầu mỏ của Iran

(Ảnh: Getty Images)

Đây là khung cảnh ở Tehran, Iran sau đợt không kích trong đêm của Israel vào các cơ sở dầu mỏ ở thủ đô Tehran của Iran. Chính quyền Tehran cho biết các cuộc tấn công của Israel đã nhắm vào một số cơ sở dầu mỏ trong và xung quanh thành phố. Tại đây, những ngọn lửa màu cam cuộn trào và khói bốc lên nghi ngút có thể được nhìn thấy từ kho nhiên liệu Aghdasieh tại quận Tajrish ở phía Bắc thành phố.

Đám mây khói bao phủ thủ đô Iran dày đến mức buổi trưa trông giống như buổi tối. Cư dân thành phố cho biết khói dày đặc khiến họ không thể rời khỏi nhà và việc hô hấp trở nên khó khăn. Tổ chức Bảo vệ Môi trường Iran cảnh báo người dân nên ở trong nhà vì các vụ nổ đã giải phóng một lượng lớn hydrocarbon độc hại, oxit lưu huỳnh và nitơ.

(Ảnh:Vahid/X)

Sau đó, mưa đã trút xuống thành phố. Theo Tổ chức Bảo vệ Môi trường Iran, lượng mưa này có thể có tính axit cao và nguy hiểm, gây bỏng hóa học trên da và tổn thương phổi nghiêm trọng. Nếu mưa tiếp xúc với da, người dân không chà xát, hãy rửa ngay lập tức dưới vòi nước lạnh đang chảy.

Cùng với mưa, dầu bị bắn vào không khí do các vụ nổ đã rơi xuống các phương tiện và người đi đường. Trên một con phố, dầu đã tràn vào rãnh thoát nước của Đại lộ Koohsar thuộc khu Shahran ở thành phố Tehran.

(Ảnh: Anadolu/Getty Images)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhận xét các cuộc tấn công này không khác gì chiến tranh hóa học có chủ đích.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng mưa độc - còn gọi là "mưa đen" - trút xuống Iran sau những cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ có thể gây ra nhiều vấn đề về hô hấp, đồng thời ủng hộ khuyến cáo của Iran về việc người dân nên ở trong nhà.

(Ảnh: Anadolu/Getty Images)

Văn phòng WHO tại Iran - hợp tác với chính quyền địa phương trong các trường hợp khẩn cấp về y tế - cho biết họ đã nhận được nhiều báo cáo về mưa chứa dầu trong tuần này. Tehran đã bị bao phủ bởi khói đen vào ngày 10/3 sau khi một nhà máy lọc dầu bị tấn công. Đây được coi là một động thái leo thang các cuộc tấn công vào nguồn cung cấp năng lượng trong nước của Iran trong chiến dịch quân sự chung Mỹ - Israel.

"Mưa đen và mưa axit đi kèm thực sự là mối nguy hiểm cho người dân, chủ yếu là về đường hô hấp" - người phát ngôn của WHO Christian Lindmeier thông tin trong một cuộc họp báo ở Geneve (Thụy Sĩ).