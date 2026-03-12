Sáng nay, giá dầu thế giới lại tăng dựng đứng

Thị trường năng lượng thế giới đang trải qua những biến động mạnh với các chỉ số giá tăng vọt trên biểu đồ giao dịch sáng nay. Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng 12/3 (theo giờ Việt Nam) giá dầu Brent đã chạm mốc 98,3 USD mỗi thùng và giá dầu thô WTI giao dịch ở mức 93,2 USD mỗi thùng - mức tăng lên đến trên 12% so với phiên hôm qua.

So với cùng kỳ năm trước giá dầu Brent đã tăng 36,08% và giá dầu thô tăng 35,53%. Các sản phẩm phái sinh khác cũng biến động mạnh khi dầu sưởi tăng 18,6% và xăng thế giới tăng 11,07% trong phiên sáng.﻿

Giá dầu thế giới dựng đứng vào sáng hôm nay.

Theo Reuters, giá xăng dầu hôm nay trên thế giới tăng sau khi các cuộc tấn công mới nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Trong khi đó, nhiều nhà phân tích nhận định kế hoạch xả kho dự trữ dầu kỷ lục của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vẫn chưa đủ để trấn an thị trường.

IEA khuyến nghị giải phóng 400 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, mức xả kho lớn nhất trong lịch sử của cơ quan này nhằm kiềm chế đà tăng của giá năng lượng, vốn đã tăng khoảng 25% kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát. Tuy nhiên, thời điểm triển khai kế hoạch xả kho vẫn chưa được ấn định.

Việc giá dầu thế giới duy trì ở mức cao gây áp lực lớn lên hệ thống phân phối năng lượng toàn cầu.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu ghi nhận đợt giảm giá mạnh từ tối ngày 11/3. Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã quyết định giảm giá xăng E5 RON 92 ở mức 3.251 đồng mỗi lít và xăng RON 95 giảm 3.921 đồng mỗi lít.

Các mặt hàng dầu cũng có sự điều chỉnh giảm khi dầu diesel giảm 1.050 đồng mỗi lít và dầu hỏa giảm 1.701 đồng mỗi lít. Sau điều chỉnh giá xăng RON 95 hiện phổ biến ở mức 21.360 đồng mỗi lít và xăng E5 RON 92 là 20.310 đồng mỗi lít. Đây là mức giảm sâu nhất của giá xăng dầu trong nước tính từ đầu năm 2026 đến nay.

Động thái này nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường trước các áp lực từ kinh tế quốc tế. Tuy nhiên sự chênh lệch giữa đà tăng mạnh của giá thế giới sáng ngày 12/3 và mức giảm trong nước sẽ là thách thức cho công tác điều hành kỳ tới. Các doanh nghiệp đầu mối hiện đang triển khai bán hàng theo mức giá mới vừa được công bố.