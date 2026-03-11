Đến thu tiền, kẻ cho vay nặng lãi cưỡng bức con gái 15 tuổi của người vay nợ

Mới đây, cảnh sát ở Thái Lan đã bắt giữ một kẻ cho vay nặng lãi vì tội cưỡng hiếp cô con gái 15 tuổi của một người vay nợ tại một ngôi nhà ở tỉnh Trat của nước này. Hắn ta được cho là đã cầu xin mẹ nạn nhân rút đơn kiện.

Theo thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, ngày 7 tháng 3 vừa qua, cô Aoy, 35 tuổi đã cùng con gái 15 tuổi, Eye, đến đồn cảnh sát Mueang Trat để trình báo vụ việc liên quan đến kẻ cho vay nặng lãi, sau đó được xác định là Kritsada, 38 tuổi, còn được gọi là Big.

Nạn nhân đang khai báo tại đồn cảnh sát.

Cô Aoy kể với cảnh sát rằng bà nhận thấy sự thay đổi trong hành vi của con gái. Cô bé có vẻ trầm cảm và hầu như cả ngày ở trong phòng ngủ. Sau nhiều lần hỏi, Eye cuối cùng đã thú nhận rằng kẻ cho vay nặng lãi đã cưỡng hiếp cô bé khi mẹ đi làm. Cô bé nói rằng Big đã lẻn vào phòng ngủ của cô bé ở tầng hai và tấn công tình dục cô bé.

Sau đó, hắn ta liên lạc với cô bé qua ứng dụng Line, yêu cầu cô bé không được nói với mẹ. Aoy thừa nhận đã vay 4.000 baht từ Big và phải trả lãi 400 baht mỗi ngày. Big sẽ đến nhà cô để thu lãi. Vì phải đi làm, cô để tiền lại cho con gái đưa cho kẻ cho vay nặng lãi.

Nghi phạm đã bị bắt và sẽ sớm phải trả giá cho 2 tội danh.

Cô Aoy và con gái đã trình cho cảnh sát giấy chứng nhận y tế, đoạn hội thoại với nghi phạm và tinh dịch tìm thấy trên giường của cô bé làm bằng chứng. Cảnh sát đã xem lại đoạn phim từ camera an ninh trong khu vực và bắt giữ thành công Big tại tỉnh Chantaburi vào ngày 8 tháng 3. Nghi phạm đã thú nhận hành vi xâm hại tình dục nhưng cho rằng mình hành động trong lúc mất kiểm soát.

Anh ta xin lỗi cô Aoy và khuyên cô rút đơn kiện, hứa sẽ bồi thường cho cô và con gái. Cô Aoy đòi Big 200.000 baht, nhưng anh ta yêu cầu giảm xuống còn 100.000 baht. Aoy nói với truyền thông rằng cô đã đồng ý nhận tiền. Big sẽ trả trước 30.000 baht, và 70.000 baht còn lại sẽ được trả sau. Điều này đã gây ra những lời chỉ trích trên mạng rằng Aoy cho rằng con gái chỉ đáng giá 100.000 baht (tương đương chỉ khoảng 83 triệu VNĐ).

Aoy đã làm rõ với truyền thông rằng cô đã nhận tiền, nhưng sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện đến cùng. Cảnh sát cũng xác nhận rằng hành vi của Big vi phạm pháp luật hình sự và không thể dung thứ. Ngoài tội lạm dụng tình dục trẻ em, Big còn bị buộc tội cho vay tiền bất hợp pháp với lãi suất vượt quá mức cho phép.