Tàu thăm dò NASA sắp rơi trở lại Trái Đất ngoài kiểm soát

(Ảnh: NASA)

Theo NASA và Lực lượng Không gian Mỹ, tàu thăm dò Van Allen Probe A - một thiết bị nặng khoảng 600 kg - có thể bắt đầu tái nhập bầu khí quyển vào khoảng 19h45 ngày 11/3 theo giờ miền Đông nước Mỹ, với sai số khoảng ±24 giờ.

NASA ước tính xác suất một mảnh vỡ gây thương tích cho con người vào khoảng 1/4.200. Theo các chuyên gia, đây vẫn được coi là rủi ro thấp so với nhiều sự kiện rác vũ trụ từng xảy ra trước đây.

Tiến sĩ Darren McKnight, chuyên gia cao cấp của công ty theo dõi vật thể không gian LeoLabs, cho biết trong lịch sử đã có những sự kiện rơi trở lại Trái Đất với xác suất gây nguy hiểm lên tới 1/1.000 nhưng không gây thiệt hại nào. Theo ông, mức rủi ro 1/4.000 - 1/5.000 không phải là kịch bản đáng lo ngại đối với nhân loại.

Tuy vậy, con số này vẫn cao hơn một số sự kiện nổi bật trước đây, chẳng hạn vụ trạm vũ trụ của Trung Quốc rơi xuống Trái Đất năm 2018. Khi đó, xác suất mảnh vỡ gây hại cho con người được ước tính thấp hơn 1/1.000 tỷ và cuối cùng không ghi nhận thiệt hại nào.

Van Allen Probe A được NASA phóng lên quỹ đạo năm 2012 cùng với một tàu song sinh nhằm nghiên cứu hai vành đai bức xạ Van Allen - các dải hạt năng lượng cao bị giữ lại trong từ trường Trái Đất ở độ cao từ khoảng 640 km đến gần 58.000 km.

Theo NASA, các vành đai bức xạ này đóng vai trò như "lá chắn tự nhiên", bảo vệ Trái Đất khỏi bức xạ vũ trụ, bão Mặt Trời và gió Mặt Trời - những yếu tố có thể gây nguy hại cho con người và các hệ thống công nghệ.

Trong suốt thời gian hoạt động, sứ mệnh Van Allen đã đạt được nhiều phát hiện khoa học quan trọng, trong đó có bằng chứng đầu tiên về sự tồn tại của một vành đai bức xạ thứ ba tạm thời hình thành khi hoạt động Mặt Trời tăng mạnh.

Hai tàu thăm dò đã hoạt động lâu hơn dự kiến trước khi kết thúc sứ mệnh vào năm 2019 khi cạn nhiên liệu. Ban đầu, NASA dự tính chúng sẽ rơi trở lại khí quyển vào khoảng năm 2034. Tuy nhiên, chu kỳ hoạt động của Mặt Trời trong những năm gần đây mạnh hơn dự kiến, làm tăng lực cản khí quyển và khiến quỹ đạo của tàu suy giảm nhanh hơn.

Theo NASA, Mặt Trời đã bước vào giai đoạn cực đại của chu kỳ hoạt động trong năm 2024, tạo ra nhiều hiện tượng thời tiết không gian mạnh, góp phần kéo các tàu thăm dò xuống quỹ đạo thấp hơn.

Việc cho tàu cháy rụi khi tái nhập khí quyển là một phần trong kế hoạch xử lý cuối vòng đời của sứ mệnh. Phương án này giúp tránh việc các tàu không còn hoạt động tiếp tục bay vô kiểm soát trong quỹ đạo Trái Đất, nơi chúng có thể va chạm với các vệ tinh đang hoạt động hoặc các công trình như Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Các chuyên gia cho biết vấn đề rác vũ trụ đang ngày càng được quan tâm khi số lượng vệ tinh và thiết bị được phóng lên không gian tăng mạnh trong những thập niên gần đây. Thực tế, các mảnh vỡ từ tên lửa hoặc vệ tinh cũ vẫn thường xuyên rơi trở lại Trái Đất, trung bình khoảng một vật thể mỗi tuần, dù phần lớn không gây thiệt hại đáng kể.