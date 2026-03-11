Một cặp đôi tử vong thương tâm khi đang tắm biển

Hai du khách người Anh đã tử vong trong một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại Shellharbour South Beach.

Theo thông tin ban đầu, các nhân chứng trên bãi biển đã nhanh chóng lao xuống nước cứu hai người gặp nạn, gồm một người đàn ông 66 tuổi và một phụ nữ 64 tuổi. Họ được đưa lên bờ ngay sau đó, tuy nhiên tình trạng đã rất nguy kịch.

Lực lượng y tế được điều động đến hiện trường vào khoảng sau 11 giờ sáng ngày thứ Tư (11/3), sau khi nhận được tin báo có hai người đang chật vật giữa dòng nước. Ngay khi được đưa lên bờ, hai y tá đang nghỉ ca tình cờ có mặt tại bãi biển đã lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) cho các nạn nhân trong lúc chờ đội cấp cứu tới.

Tuy nhiên, dù đã nỗ lực cấp cứu, các nhân viên y tế vẫn không thể cứu sống hai du khách và buộc phải tuyên bố họ đã tử vong tại chỗ.

Được biết, hai nạn nhân đã đến bãi biển cùng các thành viên trong gia đình trước khi xảy ra sự việc.

Sau vụ việc, hơn một chục nhân viên thuộc các lực lượng khẩn cấp vẫn có mặt tại bãi biển. Nhiều lều che tạm thời cũng được dựng lên nhằm tránh để người dân chứng kiến những hình ảnh đau lòng tại hiện trường.

Vụ tai nạn đã khiến lực lượng cứu hộ phản ứng quy mô lớn, với sự tham gia của nhân viên cứu hộ bãi biển, lính cứu hỏa cùng nhiều đơn vị hỗ trợ khác. Một trực thăng cứu hộ cũng được điều đến khu vực nhưng sau đó không cần sử dụng.

Hai y tá tham gia cấp cứu là những người hoàn toàn không quen biết nhau. Cả hai đều đang có mặt tại bãi biển trong khoảng thời gian nghỉ giữa các ca làm việc và đã lập tức hành động khi phát hiện sự việc.

Nguồn: The Sun