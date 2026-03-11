Tài khoản bỗng cộng thêm 2,6 tỷ đồng, người đàn ông lập tức chuyển 763 triệu đi đầu tư, bị đòi tiền còn tuyên bố: “Cảnh sát không có quyền can thiệp”

Sai sót của nữ nhân viên

Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 29/1/2025, trong lúc xử lý các khoản thanh toán dịp Tết, chị Lý - nhân viên nhân sự tại Khu công nghiệp Tô Châu - đã nhập nhầm tài khoản, khiến 690.000 NDT (hơn 2,6 tỷ đồng) của công ty bị chuyển tới một người thuê nhà cũ ở Vân Nam.

“Tài khoản đó từng dùng để hoàn tiền đặt cọc khi người này trả phòng nên vẫn còn lưu trong danh sách. Vì quá bận và thao tác vội vàng nên tôi không phát hiện ra sai sót,” chị Lý kể lại.

Chỉ đến khi giao dịch hoàn tất, người phụ nữ này mới phát hiện khoản tiền công quỹ đã bị chuyển nhầm. Ngay sau đó, chị Lý đã liên hệ với người nhận để đề nghị hoàn trả.

Ban đầu, đối phương đồng ý chuyển lại tiền, nhưng không lâu sau lại thay đổi thái độ, yêu cầu phải có thông báo từ công an địa phương tại Côn Minh (Vân Nam) thì mới thực hiện giao dịch hoàn tiền. Hóa ra sau khi nhận được tiền, người đàn ông này đã phân tán dòng tiền sang 5 tài khoản. Trong đó, 200.000 NDT (hơn 763 triệu đồng) được người này đem đi đầu tư vào các sản phẩm tài chính rủi ro cao.

Sự thay đổi bất ngờ này của đối phương khiến chị Lý càng thêm lo lắng. Chị lập tức liên hệ ngân hàng yêu cầu phong tỏa tài khoản của người này song được thông báo rằng ngân hàng không có quyền tự ý đóng băng tài khoản cá nhân nếu không có yêu cầu từ cơ quan tư pháp.

Theo nhân viên ngân hàng, người nhận vẫn có thể rút tiền từng phần hoặc điều chỉnh hạn mức để rút toàn bộ số tiền bất cứ lúc nào. Điều đó đồng nghĩa với nguy cơ khoản tiền 690.000 NDT có thể biến mất trước khi được xử lý.

Đối với chị Lý, đây không phải tiền cá nhân mà là tài sản của công ty. Nếu không thu hồi được, chị không chỉ đối mặt nguy cơ mất việc mà còn có thể phải chịu trách nhiệm bồi hoàn thiệt hại.

Cảnh sát liên tỉnh vào cuộc khẩn cấp

Trong tình thế cấp bách, chị Lý quyết định trình báo cảnh sát và cung cấp đầy đủ chứng cứ, bao gồm lịch sử chuyển khoản, thông tin căn cước của người nhận và hồ sơ giao dịch thuê nhà trước đây.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, đội cảnh sát thuộc Công an Khu công nghiệp Tô Châu xác định đây là sai sót thao tác do áp lực công việc cuối năm, không phải vụ lừa đảo trực tuyến. Tuy nhiên, số tiền liên quan rất lớn và thời điểm cuối năm là giai đoạn dòng tiền lưu chuyển mạnh, khiến nguy cơ thất thoát tăng cao nếu người nhận chuyển tiền đi nơi khác.

Thông qua cơ chế phối hợp nội bộ, cảnh sát Tô Châu nhanh chóng liên hệ lực lượng chức năng tại Vân Nam, đồng thời làm việc với ngân hàng liên quan để áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro tạm thời, hạn chế khả năng dịch chuyển dòng tiền.

Trong quá trình trao đổi, người nhận ban đầu tỏ thái độ chống đối, thậm chí nói rằng cảnh sát “không có quyền can thiệp”. Lực lượng chức năng sau đó đã giải thích rõ quy định pháp luật Trung Quốc: khoản tiền chuyển nhầm được xem là lợi ích thu được không có căn cứ pháp lý và người nhận có nghĩa vụ hoàn trả; nếu từ chối, phía công ty có thể khởi kiện dân sự, thậm chí có nguy cơ phát sinh trách nhiệm hình sự nếu cố tình chiếm giữ hoặc tẩu tán tài sản.

Sau nhiều lần thuyết phục, người nhận cuối cùng đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền.

Hành trình nghìn cây số để lấy lại tiền

Để đảm bảo quá trình hoàn tiền diễn ra hợp pháp và an toàn, hai bên thống nhất chị Lý sẽ trực tiếp đến Vân Nam thực hiện giao dịch dưới sự chứng kiến của công an địa phương.

Ngay sáng hôm sau, chị lên máy bay tới Côn Minh, mang theo toàn bộ chứng từ do cảnh sát hỗ trợ chuẩn bị. Tại đồn công an địa phương, hai bên tiến hành đối chiếu thông tin cá nhân, chứng từ chuyển khoản và hồ sơ liên quan. Sau khi xác nhận đầy đủ, người nhận đã chuyển trả toàn bộ 690.000 NDT về tài khoản công ty chị Lý ngay tại chỗ.

Sau sự việc, chị Lý đã gửi thư cảm ơn cho lực lượng cảnh sát đã hỗ trợ.

Cảnh báo: Chuyển nhầm tiền cần xử lý đúng cách

Các chuyên gia Trung Quốc cho biết nhiều người lầm tưởng ngân hàng có thể trực tiếp đóng băng tài khoản người khác, nhưng trên thực tế chỉ tòa án hoặc cơ quan công an mới có quyền yêu cầu phong tỏa tài khoản.

Khi chuyển nhầm tiền, người dân cần lưu giữ đầy đủ chứng cứ, nhanh chóng liên hệ người nhận và trình báo cơ quan chức năng nếu không thể tự giải quyết. Đồng thời cần cảnh giác với các dịch vụ “thu hồi tiền nhanh” trên mạng nhằm tránh rơi vào các vụ lừa đảo thứ cấp.

Luật sư tại Tô Châu nhận định việc từ chối hoàn trả tiền chuyển nhầm trước hết là tranh chấp dân sự liên quan đến hành vi thu lợi bất chính. Tuy nhiên, nếu người nhận cố tình chuyển tiền, che giấu hoặc tiêu xài nhằm né tránh nghĩa vụ hoàn trả, hành vi này có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Vụ việc được xem là lời cảnh báo trong bối cảnh giao dịch điện tử ngày càng phổ biến: chỉ một thao tác nhầm lẫn nhỏ cũng có thể kéo theo rủi ro pháp lý và áp lực tâm lý rất lớn nếu không được xử lý kịp thời và đúng quy trình.

