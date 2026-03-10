Tài khoản bỗng cộng thêm hơn 50 tỷ đồng, đôi vợ chồng lập tức rút tiền đi mua nhà, tậu xe: 6 năm sau nhận thông báo ngân hàng nhưng đã quá muộn

(Ảnh minh họa)

Trước năm 2005, cuộc sống của hai vợ chồng người Mỹ Lara Griffiths và Roger Griffiths khá bình dị. Họ không phải gia đình giàu có, nhưng cuộc sống ổn định và ít sóng gió. Roger làm việc trong lĩnh vực công nghệ, còn Lara điều hành một cơ sở thẩm mỹ nhỏ. Bạn bè và người quen thường nhìn nhận họ như một cặp đôi hòa thuận, hiếm khi xảy ra mâu thuẫn lớn trong suốt nhiều năm chung sống.

Mọi thứ thay đổi khi họ bất ngờ trúng giải thưởng xổ số trị giá khoảng 2,2 triệu USD (tương đương 53 tỷ đồng tại thời điểm đó). Số tiền lớn đến mức trước đó cả hai chưa từng tưởng tượng mình có thể sở hữu. Khoảnh khắc tiền thắng giải được trao vào tài khoản mang lại niềm vui vỡ òa, mở ra viễn cảnh về một cuộc sống hoàn toàn khác cho họ.

Sau khi nhận tiền, hai vợ chồng nhanh chóng bắt đầu tận hưởng cuộc sống giàu sang mà trước đây chỉ xuất hiện trong tưởng tượng. Họ rút tiền để mua một căn nhà trị giá khoảng 1 triệu USD tại khu ngoại ô đắt đỏ. Roger cũng tự thưởng cho mình một chiếc xe thể thao Porsche – món đồ từng là niềm mơ ước từ lâu.

Không lâu sau, Roger quyết định nghỉ việc. Anh cho rằng với số tiền lớn đang có, việc tiếp tục làm công ăn lương không còn cần thiết. Khoảng thời gian đầu sau khi trúng số giống như một kỳ nghỉ kéo dài. Hai vợ chồng liên tục đi du lịch, tham gia các buổi tiệc tùng và mở rộng mối quan hệ xã hội.

Roger bắt đầu theo đuổi giấc mơ nghệ thuật của mình. Anh đầu tư khá nhiều tiền vào việc xây dựng phòng thu âm, mua sắm thiết bị âm thanh và thực hiện các dự án âm nhạc cá nhân. Trong khi đó, cuộc sống của họ ngày càng gắn với những buổi tiệc tùng, những chuyến đi du lịch liên miên và những khoản chi đắt đỏ.

Thế nhưng, theo thời gian, những thay đổi trong lối sống cũng kéo theo sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người. Chi tiêu xa hoa cùng các khoản đầu tư không mang lại lợi nhuận khiến khối tài sản lớn dần thu hẹp. Bên cạnh đó, Lara bắt đầu cảm thấy chồng mình không còn giống như trước.

Người đàn ông từng chăm chỉ và giản dị giờ dành phần lớn thời gian cho âm nhạc, bạn bè mới và các cuộc vui kéo dài. Những bất đồng nhỏ ban đầu dần trở thành tranh cãi thường xuyên hơn. Cuộc sống tưởng chừng hoàn hảo sau khi trúng số bắt đầu xuất hiện những vết nứt.

Bi kịch thực sự xảy ra sau khoảng 6 năm kể từ ngày họ nhận giải thưởng. Lara phát hiện Roger có mối quan hệ tình cảm với một người phụ nữ khác. Sự việc này trở thành cú sốc lớn đối với cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm. Những cuộc tranh cãi căng thẳng liên tiếp xảy ra, khiến mối quan hệ giữa hai người ngày càng rạn nứt.

Khi căng thẳng chưa kịp lắng xuống, một biến cố khác lại ập đến. Căn nhà trị giá hàng triệu USD của họ bất ngờ xảy ra hỏa hoạn. Ngọn lửa thiêu rụi phần lớn tài sản bên trong, biến ngôi nhà sang trọng thành đống đổ nát.

Sau vụ cháy, tình hình tài chính của cả hai nhanh chóng rơi vào khủng hoảng. Ngân hàng thông báo tài khoản của họ gần như trống rỗng, phần lớn số tiền trúng số đã tiêu tán sau nhiều năm chi tiêu, đầu tư thất bại và các khoản nợ phát sinh. Từ vị thế của những triệu phú mới nổi, họ gần như không còn gì trong tay.

Cuộc sống của Lara cũng thay đổi hoàn toàn. Người phụ nữ từng điều hành thẩm mỹ viện giờ phải xin làm nhân viên tại chính nơi trước đây mình quản lý. Mỗi ngày làm việc trở thành lời nhắc nhở về sự thay đổi chóng mặt của cuộc đời.

Trong khi đó, Roger phải tìm cách ổn định lại cuộc sống sau hàng loạt biến cố. Tuy nhiên, những rạn nứt trong hôn nhân lúc này đã trở nên quá sâu sắc. Khi tiền bạc không còn và niềm tin cũng mất đi, cuộc hôn nhân từng khiến nhiều người ngưỡng mộ dần đi đến hồi kết.

Cuối cùng, Lara và Roger quyết định ly hôn, khép lại 14 năm chung sống. Câu chuyện của họ sau đó được nhiều tờ báo phương Tây nhắc đến khi nói về mặt trái của việc “đổi đời” sau một tấm vé số. Những trường hợp như Griffiths tại Anh không phải là hiếm. Năm 2002, Michael Carroll, người từng tự phong mình là "Vua của Chavs" từng trúng độc đắc tới 9,7 triệu bảng Anh khi mới 19 tuổi. Thế nhưng sau đó "ông vua" này đã bị tuyên bố phá sản và phải quay sang xin trợ cấp xã hội do nướng hết tiền vào những thú vui tai hại.

(Tổng hợp)