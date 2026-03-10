3 con gái được phát hiện tử vong dưới hồ nước, người cha bị bắt

Cảnh sát hôm 8/3 cho biết, một vụ việc gây chấn động đã xảy ra tại huyện Kamareddy, bang Telangana, Ấn Độ, khi tài xế xe ba bánh đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc sát hại 3 cô con gái nhỏ của mình.

Theo các quan chức cảnh sát, người đàn ông và vợ đã trình báo vào ngày 6/3 về việc 3 cô con gái của họ, lần lượt 8, 6 và 5 tuổi, bị mất tích. Dựa trên đơn trình báo, cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và bắt đầu chiến dịch tìm kiếm. Các điều tra viên đã thẩm vấn người dân địa phương và gửi ảnh của những đứa trẻ mất tích thông qua các nền tảng nhắn tin để thu thập thông tin.

Hình ảnh minh họa.

Trong quá trình điều tra, các sĩ quan phát hiện những điểm mâu thuẫn trong lời khai của người cha về lần cuối cùng ông nhìn thấy các con gái. Câu trả lời của ông không nhất quán và dường như nhằm đánh lạc hướng cuộc điều tra. Sự nghi ngờ ngày càng tăng, khiến cảnh sát theo dõi hành tung và thẩm vấn người đàn ông kỹ hơn.

Trong quá trình thẩm vấn kéo dài, nghi phạm được cho là đã thú nhận tội ác. Cảnh sát cho biết người này đã đưa 3 cô con gái đến một hồ nước trong thị trấn vào sáng ngày 6/3 và đẩy họ xuống nước.

Các nhà điều tra tiết lộ rằng người đàn ông này nghiện nhiều tệ nạn và đang gặp khó khăn về tài chính. Ông ta được cho là cảm thấy gánh nặng khi nuôi dạy 3 cô con gái.

Nghi phạm đã bị bắt giữ và bị buộc tội giết người. Người đàn ông bị tạm giam để chờ điều tra thêm.