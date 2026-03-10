Chó mèo bị bỏ rơi tràn ngập đường phố Dubai khi người nước ngoài tháo chạy trong hoảng loạn

Việc hạn chế đi lại và chi phí tốn kém đang buộc những người chủ vật nuôi phải thực hiện những hành động quyết liệt khi Iran nhắm mục tiêu vào các quốc gia vùng Vịnh.

Các bác sĩ thú y cho biết những người nước ngoài rời khỏi Dubai đang bỏ mặc thú cưng của họ trong lúc vội vã rời khỏi quốc gia vùng Vịnh này. Một số người đã phải tìm mọi cách để thoát thân sau khi tên lửa của Iran tấn công các địa điểm bên trong Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), nối tiếp các đợt ném bom vào Iran của Hoa Kỳ và Israel.

Khoảng 14.000 người Anh đã liên lạc với Bộ Ngoại giao để rời khỏi đất nước này và Chính phủ hiện cảnh báo không nên thực hiện tất cả các chuyến đi đến khu vực này trừ khi thực sự cần thiết. Tuy nhiên, trong khi các quốc gia đã bố trí các chuyến bay để đưa công dân bị mắc kẹt về nước, một số người nước ngoài sống tại UAE lại bỏ rơi thú cưng do các hạn chế về đi lại hoặc chi phí di dời.

Các bác sĩ thú y tại Dubai cho biết họ đang chứng kiến một số lượng lớn chó mèo bị bỏ lại trên đường phố khi chủ của chúng tháo chạy. Những người khác báo cáo rằng các chủ vật nuôi đã hỏi về việc tiêm thuốc an tử cho thú cưng của họ. K9 Friends Dubai, một nhóm tìm nhà mới cho chó, đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ bị "ngập trong các cuộc gọi về những chú chó con bị bỏ rơi hoặc những người chủ muốn để lại vật nuôi".

The Barking Lot , một dịch vụ lưu trú cho thú cưng tại Dubai, chia sẻ với The Telegraph : "Các trạm cứu hộ hiện đang quá tải và đang cố gắng hết sức trong khả năng. Chúng tôi đang nỗ lực để duy trì sự linh hoạt nhất có thể vì chúng tôi hiểu đây là thời điểm đầy thử thách".

Các tình nguyện viên tại những trung tâm cứu trợ động vật đã báo cáo về hàng trăm trường hợp thú cưng bị bỏ rơi so với mức bình thường, khiến các trạm cứu hộ rơi vào tình trạng kiệt quệ và một số nơi hiện không còn khả năng chăm sóc tất cả động vật. Một tình nguyện viên yêu cầu giấu tên cho biết: "Tôi đã thấy khoảng 200 bài đăng trên các nhóm WhatsApp và Facebook. Những chú chó được tìm thấy bị bỏ rơi trên đường phố, bị xích vào cột và bị bỏ lại mà không tìm thấy chủ".

Vị này nói thêm rằng một số bác sĩ thú y đã xác nhận việc chủ nuôi đến để yêu cầu an tử cho những vật nuôi khỏe mạnh vì họ không muốn đối mặt với chi phí di dời hoặc thủ tục giấy tờ. Tại đây không có hệ thống trạm cứu hộ quy mô lớn phù hợp để xử lý việc này, những nơi hiện có thì luôn trong tình trạng kín chỗ. Trung bình, mỗi ngày cá nhân tình nguyện viên này nhận được khoảng 5 tin nhắn từ những người nói rằng họ sắp rời đi và sẽ bỏ vật nuôi ra đường nếu không có ai nhận.

Đã có những báo cáo về việc động vật bị bỏ mặc cho đến chết ở sa mạc sau khi những cư dân cố gắng rời khỏi khu vực qua ngả Oman bị ngăn cản không cho mang theo vật nuôi qua biên giới UAE. Một cư dân ở Al Ain đã tìm thấy 1 con mèo cùng 4 con mèo con bị để lại trong một chiếc lồng ngay trước cửa nhà mình, kèm theo một mẩu giấy từ người chủ giải thích rằng họ không thể mang theo thú cưng khi đi lánh nạn. Hiện những con mèo này đều có sức khỏe tốt và đang chờ được nhận nuôi trong khu vực.

Trên khắp UAE, các trung tâm cứu trợ động vật và bác sĩ thú y đã chia sẻ những hình ảnh về các trạm cứu hộ đông đúc và những vật nuôi bị bỏ rơi. Một bức ảnh chia sẻ trên Facebook cho thấy một chú chó bị xích vào cột đèn ở Al-Nahda, Dubai, được cho là bị bỏ lại vào thứ Bảy khi cuộc chiến bắt đầu và không tìm thấy người chủ ở đâu. Một cư dân sau đó đã nhận nuôi con vật này cho đến khi tìm được ngôi nhà cố định cho nó.

War Paws , một tổ chức từ thiện hỗ trợ động vật trong thời gian xảy ra xung đột, mô tả việc một quốc gia giàu có như UAE lại để xảy ra tình trạng bỏ rơi động vật ở mức độ này là điều không thể hiểu nổi. Louise Hastie, giám đốc điều hành của tổ chức, cho biết: "Đây không chỉ là vấn đề ở đó, nó cũng đang xảy ra ở Iraq và Ukraine. Một số người đơn giản là không nhìn nhận thú cưng như cách chúng ta vẫn làm".

Bà nhấn mạnh rằng không có lý do gì để bào chữa cho việc bỏ rơi vật nuôi tại biên giới hoặc trên đường phố mà thậm chí không để chúng lại cho bác sĩ thú y, nhất là khi Dubai là một quốc gia thịnh vượng. Bà Hastie hiện đang bị mắc kẹt tại Iraq do xung đột đang diễn ra ở Trung Đông, nhưng trái ngược với những hành vi được thấy ở Dubai, bà khẳng định sẽ ở lại với những con vật mình đã giải cứu "cho đến khi mái nhà sụp xuống". Bà cũng kêu gọi chính phủ UAE hành động nhiều hơn để bảo vệ động vật và đảm bảo rằng vật nuôi vẫn được bảo vệ trong suốt cuộc khủng hoảng.

