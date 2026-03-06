Triệu phú thuê chuyên cơ 5,2 tỷ rời Trung Đông gây tranh cãi: Từng nói “Dubai an toàn nhất”, giờ lại vội vàng rời đi

Một triệu phú bất động sản người Anh đang trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội sau khi chi tới 150.000 bảng Anh (khoảng 200.000 USD) thuê chuyên cơ đưa gia đình rời Trung Đông giữa lúc căng thẳng quân sự leo thang. Điều khiến dư luận phản ứng mạnh là trước đó, chính người này từng nhiều lần khẳng định Dubai là một trong những nơi “an toàn nhất thế giới”.

Khoe thuê chuyên cơ rời đi, bị chỉ trích “phản cảm”

Theo Daily Mail, nhân vật gây tranh cãi là Samuel Leeds, 34 tuổi, nhà đầu tư bất động sản và người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Ngày 4/3, Leeds đăng video cho thấy gia đình đang ngồi trên chiếc chuyên cơ Gulfstream bay từ Trung Đông về London.

Trong video, Leeds cho biết đã chi khoảng 150.000 bảng Anh để thuê máy bay riêng nhằm rời khỏi khu vực. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người khó hiểu là ngay trong đoạn clip, anh vẫn khẳng định Dubai “không hề nguy hiểm”.

Việc khoe chi số tiền lớn để bay riêng trong khi nhiều du khách mắc kẹt vì các chuyến bay thương mại bị hủy khiến Leeds lập tức hứng “bão” chỉ trích. Nhiều người cho rằng hành động này thiếu tinh tế, nhất là trong bối cảnh hàng nghìn hành khách đang chật vật tìm đường rời khỏi khu vực.

Thậm chí, Leeds còn đưa ra lời khuyên gây tranh cãi: nếu bị mắc kẹt, mọi người có thể lái xe vài tiếng sang Oman rồi thuê chuyên cơ bay về châu Âu. “Bạn có thể lái xe ba tiếng sang Oman rồi chi khoảng 100.000 bảng để thuê máy bay về London. Tôi không hiểu tại sao mọi người không làm vậy”, Leeds nói trong video.

Samuel Leeds, 34 tuổi, thuê chuyên cơ đưa gia đình rời vùng chiến sự dù từng khẳng định Dubai "an toàn hơn Anh và Mỹ", hôm 4/3. Ảnh: @SamuelLeeds

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận lập tức đặt câu hỏi: nếu Dubai thực sự an toàn như lời anh từng nói, vì sao anh lại vội vàng đưa gia đình rời đi bằng chuyên cơ đắt đỏ như vậy. Trước làn sóng chỉ trích, Leeds sau đó giải thích rằng việc thuê chuyên cơ chủ yếu nhằm phục vụ một cuộc họp kinh doanh do lịch bay thương mại bị gián đoạn.

Anh cũng cho rằng truyền thông đang phóng đại mức độ nguy hiểm của tình hình, đồng thời so sánh số vụ bạo lực bằng súng tại Anh và Mỹ với số nạn nhân từ các cuộc tấn công trong khu vực. “Tôi là công dân toàn cầu và có quyền đi lại bằng tiền của mình”, Leeds nói.

Tuy nhiên, nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng những phát ngôn này mâu thuẫn với các bài đăng trước đó của chính anh, khi Leeds từng chia sẻ nỗi lo bị mắc kẹt trong khu vực cùng gia đình, đặc biệt là khi có trẻ nhỏ.

Samuel Leeds vốn là cái tên gây nhiều tranh cãi trên Internet. Các khóa học đầu tư bất động sản do công ty của anh tổ chức từng bị chỉ trích vì những lời hứa làm giàu nhanh chóng và bị cáo buộc khiến một số học viên gặp rủi ro tài chính hoặc pháp lý.

Hiện tại, theo các nguồn tin quốc tế, vẫn có hàng chục nghìn du khách phương Tây mắc kẹt tại khu vực Trung Đông do các chuyến bay bị hủy hàng loạt mỗi ngày.

Trong bối cảnh đó, câu chuyện về vị triệu phú thuê chuyên cơ rời đi giữa lúc hỗn loạn đang trở thành ví dụ điển hình cho khoảng cách lớn giữa khả năng di chuyển của giới siêu giàu và phần còn lại của thế giới.

Làn sóng thuê chuyên cơ rời Trung Đông tăng vọt

Câu chuyện của Samuel Leeds diễn ra trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang chứng kiến làn sóng rời đi của giới giàu có khi căng thẳng quân sự leo thang.

Theo nhiều hãng truyền thông quốc tế, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa do Iran tiến hành nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã khiến một loạt sân bay trong khu vực phải đóng cửa. Những nơi từng được xem là “thiên đường an toàn” của giới thượng lưu như Dubai hay Abu Dhabi nhanh chóng trở thành tâm điểm lo ngại về an ninh.

Hàng chục nghìn hành khách hiện mắc kẹt tại khu vực vùng Vịnh sau khi hơn 11.000 chuyến bay bị hủy trong vài ngày qua, khiến các chuyến bay thương mại trở nên khan hiếm. Trong khi nhiều du khách phải chờ đợi tại sân bay hoặc tìm đường di chuyển bằng đường bộ sang quốc gia khác, giới siêu giàu lại lựa chọn giải pháp tốn kém hơn: thuê máy bay riêng để rời khỏi khu vực.

Giá thuê máy bay riêng tại Trung Đông tăng mạnh trong bối cảnh các chuyến bay thương mại từ khu vực rất hạn chế. Ảnh: Technewskenya.com

Theo các công ty môi giới hàng không, chi phí thuê chuyên cơ đã tăng mạnh chỉ trong vài ngày. Một chuyến bay nhỏ từ Muscat (Oman) đến Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hiện có giá khoảng 100.000 USD, cao gấp nhiều lần so với bình thường. Với các chuyến bay dài hơn từ Riyadh (Saudi Arabia) sang châu Âu, giá thuê thậm chí có thể lên tới 350.000 USD (khoảng hơn 9 tỉ đồng) tùy loại máy bay và số lượng hành khách.

Ông Altay Kula, Giám đốc điều hành công ty môi giới máy bay phản lực tư nhân JET-VIP, cho biết nhu cầu thuê chuyến bay riêng tăng đột biến đến mức nhiều công ty không còn đủ máy bay để đáp ứng. Theo ông, mức giá tăng cao chủ yếu do tình trạng khan hiếm máy bay và chi phí điều chuyển tàu bay, chứ không phải do đầu cơ.

Trong khi đó, ông Ameerh Naran, Giám đốc điều hành hãng Vimana Private Jets, cho biết khách hàng thuê máy bay riêng chủ yếu là lãnh đạo doanh nghiệp và các gia đình giàu có muốn nhanh chóng rời khỏi khu vực. Giá thuê các chuyến bay từ vùng Vịnh sang châu Âu hiện dao động khoảng 150.000–200.000 euro (tương đương 170.000–230.000 USD), tùy điểm khởi hành và loại máy bay.

Do nhiều sân bay trong khu vực tạm dừng hoạt động, không ít hành khách phải lái xe 4–10 giờ xuyên sa mạc để tới những trung tâm hàng không còn vận hành như Muscat (Oman) hoặc Riyadh (Saudi Arabia). Theo báo Guardian, một số công ty an ninh tư nhân thậm chí tổ chức các đoàn xe SUV hộ tống khách hàng vượt sa mạc để kịp chuyến bay.

Các chuyên gia từ công ty an ninh và y tế quốc tế International SOS cảnh báo căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran có thể tiếp tục gây gián đoạn giao thông hàng không và cơ sở hạ tầng trong khu vực trong nhiều tuần tới. Trong bối cảnh đó, nhu cầu thuê chuyên cơ riêng để rời khỏi Trung Đông được dự báo vẫn ở mức cao.