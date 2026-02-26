Sao kê tài khoản một shipper, phát hiện 3,6 tỷ đồng không phải lương thưởng chuyển vào liên tục trong 1 năm

Suốt nhiều năm sống một mình trong căn hộ tại Trung Quốc, cụ bà họ Giang (80 tuổi) gần như không có người thân bên cạnh. Từ đầu năm 2024, bà Giang bắt đầu quen một nhân viên giao hàng họ Thạch. Người này thường xuyên mang đồ đến tận nhà và sẵn sàng giúp bà những việc lặt vặt.

Trước sự lễ phép và vẻ ngoài chăm chỉ của Thạch, bà Giang dần nảy sinh thiện cảm. Bà thường cho thêm tiền, tặng thức ăn, thậm chí còn ngỏ ý nhận anh ta làm con nuôi. Bà chia sẻ mình có 2 bất động sản và đề nghị Thạch chuyển đến sống cùng để tiện chăm sóc khi tuổi cao sức yếu.

Trong lần nhờ Thạch đặt mua bàn trà trên mạng, do không rành công nghệ nên bà đưa luôn mật khẩu thanh toán để anh ta thao tác. Không ngờ Thạch đã âm thầm ghi nhớ thông tin này.

Ảnh minh hoạ

Thời điểm đó, nam shipper đang bị các chủ nợ lãi suất cao thúc ép, đến mức không dám về nhà ăn Tết. Lòng tham nổi lên, anh ta thử chuyển 1 NDT từ tài khoản của bà Giang sang tài khoản cá nhân. Thấy giao dịch trót lọt, anh ta tiếp tục chuyển thêm 1.500 NDT (gần 6 triệu đồng).

Sau khi nhận thấy bà cụ hoàn toàn không phát hiện bất thường, Thạch ngày càng táo bạo. Mỗi khi giúp bà sử dụng điện thoại, anh ta lại lén chuyển tiền cho mình.

Bà Giang từng chia sẻ mình đầu tư có lãi và được thừa kế tài sản từ chồng quá cố. Nghĩ rằng bà “không thiếu tiền”, Thạch tự trấn an bản thân để tiếp tục hành vi.

Sự việc kéo dài hơn một năm. Tháng 9/2025, bà Giang phát hiện tiền trong thẻ bị thiếu nên trình báo cảnh sát. Trớ trêu thay, bà vẫn hoàn toàn tin tưởng Thạch.

Lo sợ bị bại lộ, người đàn ông vội đến nhà, chuyển trả hơn 6.000 NDT (22 triệu đồng) - toàn bộ số dư còn lại trong tài khoản của mình với suy nghĩ “dừng lại đúng lúc”. Tin rằng tiền đã được hoàn lại, bà Giang không truy cứu thêm.

Tuy nhiên, lòng tham chưa dừng lại. Trong một lần giúp bà mua hàng tạp hóa, Thạch nhìn thấy thông báo số dư tài khoản ngân hàng của bà vẫn còn nhiều tiền nên ý định xấu của người đàn ông này lại trỗi dậy.

Tháng 11/2025, do nợ nần chồng chất, anh ta tiếp tục đến nhà bà với lý do “điều chỉnh tốc độ internet” rồi trong hai ngày chuyển đi tổng cộng hơn 90.000 NDT (342 triệu đồng). Lần này, bà Giang phát hiện bất thường và lập tức báo cảnh sát.

Kết quả điều tra cho thấy, tổng số tiền Thạch chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới hơn 950.000 NDT (khoảng 3,6 tỷ đồng). Số tiền này được dùng để tiêu xài cá nhân, trả nợ lãi cao và tặng quà cho các nữ streamer trên mạng.

Sau khi thu thập sao kê ngân hàng, dữ liệu thanh toán điện tử và các chứng cứ liên quan, cơ quan chức năng Trung Quốc đã khởi tố nhân viên giao hàng họ Thạch về tội trộm cắp.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, người cao tuổi sống một mình là nhóm dễ trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ và lừa đảo tài chính. Gia đình cần thường xuyên quan tâm, kiểm tra biến động tài khoản và hướng dẫn người thân không cung cấp mật khẩu thanh toán, mã OTP cho bất kỳ ai, hạn chế để người khác trực tiếp thao tác trên điện thoại cá nhân và cài đặt thông báo biến động số dư để phát hiện bất thường kịp thời.

Theo ﻿Guangming.com