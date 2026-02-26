Bão tuyết 'quái vật' đổ xuống bờ Đông nước Mỹ, gió giật 133km/h

Trận bão tuyết quy mô lớn bao phủ gần như toàn bộ khu vực bờ Đông nước Mỹ, gây xáo trộn nghiêm trọng đời sống sinh hoạt và khiến hoạt động giao thông đình trệ. Riêng tại New York, đây được xem là đợt bão tuyết dữ dội nhất trong gần 10 năm qua.
Chuyên gia khí tượng nhận định đây là hiện tượng thời tiết hiếm gặp, khi hội tụ đồng thời 3 đặc tính: bão Đông Bắc, “bom bão táp” và bão tuyết cực mạnh.
Cơn bão buộc hàng triệu người phải ở trong nhà giữa gió mạnh, giao thông tê liệt, hàng loạt trường học và doanh nghiệp đóng cửa. Dưới đây là một số hình ảnh cho thấy ảnh hưởng của đợt bão tuyết:
Ngay khi công tác khắc phục hậu quả được triển khai tại New York và New Jersey, Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ vẫn cảnh báo tình hình thời tiết nguy hiểm có thể kéo dài.
