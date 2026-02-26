Ước gì tôi xem được video 1 phút 37 giây này sớm hơn: "Công chúa tuyết" Trung Quốc đã khiến cả thế giới suy ngẫm

Eileen Gu (Cốc Ái Lăng) không chỉ là một VĐV trượt tuyết nổi tiếng, là nhà vô địch ở tuổi đôi mươi mà còn là "con nhà người ta" trong tất cả mọi mặt. Cô gái Gen Z xinh đẹp này đã tham gia 6 nội dung thi đấu tại Olympic và giành huy chương ở cả 6 nội dung đó. Cô còn là một người mẫu, và là sinh viên của Đại học Stanford danh giá với điểm SAT gần như tuyệt đối 1580/1600. Vì vậy, bạn có thể hình dung rằng trí não của cô luôn hoạt động với tốc độ cực nhanh. Đó là lý do khiến một cuộc trao đổi trong buổi họp báo tại Olympic Mùa đông vừa qua trở nên vô cùng thú vị. Đoạn phỏng vấn ngắn nhưng chứa nội dung lớn này đã trở nên viral khắp các MXH và khiến mọi người không thể không khâm phục "Công chúa tuyết" xứ Trung.

Phóng viên Charlotte Harpur từ tờ The Athletic, người đã theo sát hành trình của Eileen Gu suốt kỳ thế vận hội, đã đặt một câu hỏi hóc búa: "Cô có suy nghĩ trước khi nói không?". Cô đã mở đầu bằng lời trấn an: "Đây không phải là một câu hỏi khiếm nhã", và giải thích thêm: "Bởi vì cô trả lời các câu hỏi quá nhanh và quá toàn diện, dù đó là về địa chính trị, thể thao hay khí động học. Cô có thể đưa chúng tôi vào bên trong bộ não của mình được không?".

Toàn bộ câu trả lời phỏng vấn gây bão của Eileen Gu

Sự thấu thị của một "nhà khoa học" về trí tuệ

Gu rất vui lòng cởi mở chia sẻ: "Cảm ơn Charlotte, câu hỏi đó rất tử tế. Ồ, tôi nghĩ nhìn chung mình là một người hay suy ngẫm. Tôi là một phụ nữ trẻ có lối sống nội tâm. Tôi dành nhiều thời gian ở trong đầu mình, và đó không phải là một nơi tồi tệ để ở lại. Tôi viết nhật ký rất nhiều. Tôi chia nhỏ tất cả các quy trình suy nghĩ của mình. Tôi áp dụng một lăng kính phân tích vào chính tư duy của mình và điều chỉnh nó vì điều đó quá thú vị".

Cô tiếp tục: "Bạn có thể kiểm soát những gì bạn nghĩ, cách bạn nghĩ, và do đó, bạn có thể kiểm soát được mình là ai. Đặc biệt là một người trẻ ở tuổi 22, với khả năng thích nghi của hệ thần kinh (neuroplasticity) đứng về phía mình, tôi thực sự có thể trở thành chính xác người mà tôi muốn. Điều đó tuyệt vời và tràn đầy quyền năng biết bao?".

Eileen Gu được công chúng gọi là "công chúa tuyết" của Trung Quốc

Lời nhắn nhủ đến phiên bản 8 tuổi của chính mình

Chưa dừng lại ở đó, siêu sao Olympic còn chia sẻ thêm: "Sự thật là mỗi ngày tôi đều được trở thành người mà chính tôi năm 8 tuổi sẽ ngưỡng mộ. Tôi của năm 8 tuổi chắc chắn sẽ phát cuồng vì tôi ngày hôm nay. Thật đấy, tôi sẽ yêu bản thân mình vô cùng. Và tôi nghĩ đó là sự hãnh diện lớn nhất mọi thời đại: khiến phiên bản nhỏ bé hơn của bạn cảm thấy tự hào về bạn ngày hôm nay".

"Vì vậy, tôi đoán đối với mình, câu trả lời là có, tôi dành nhiều thời gian trong đầu mình. Có, tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng nó không thực sự theo cách tự phụ. Nó theo cách tinh chỉnh, giống như một nhà khoa học vậy. Tôi luôn cố gắng thay đổi. Tôi cố gắng suy nghĩ xem làm thế nào mình có thể tốt hơn? Làm thế nào tôi có thể tiếp cận bộ não của chính mình theo cách tôi tiếp cận kỹ năng trượt tuyết tự do? Trượt tuyết để tôi của ngày mai có thể giỏi hơn tôi của ngày hôm nay", cô bộc bạch.

Eileen Gu, 22 tuổi, mang dòng máu lai Mỹ - Trung đã thu hút sự chú ý toàn cầu khi chọn đại diện cho Trung Quốc thay vì Hoa Kỳ. Trong những năm qua, cô luôn xử lý các câu hỏi và sự chỉ trích một cách khéo léo, đồng thời trượt tuyết xuất sắc hơn bất kỳ ai.

Nguồn: Yahoo Sports