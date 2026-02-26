Vì sao cô gái với mái tóc nhuộm “không giống ai” này lại đang gây bão toàn cầu, lên MXH nào cũng thấy mặt?

Nếu bạn lướt TikTok hay Instagram những ngày này, chắc chắn bạn sẽ bắt gặp hình ảnh một cô gái với mái tóc nhuộm “phân tầng” rực rỡ, nụ cười tươi rói và những bước trượt như bay trên mặt băng Milan. Đó chính là Alysa Liu - người vừa tạo nên một trong những cú lội ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử trượt băng nghệ thuật Mỹ khi bước lên bục cao nhất để nhận tấm huy chương vàng đơn nữ tại Thế vận hội Mùa đông 2026 ở Cortina d'Ampezzo, mang về vinh quang cho đoàn thể thao Mỹ sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Lý do khiến Alysa Liu "gây bão" khắp các mặt trận mạng xã hội không chỉ nằm ở tấm huy chương vàng mà còn ở diện mạo cực kỳ phá cách. Trong một môn thể thao vốn khắt khe về hình ảnh như trượt băng nghệ thuật, việc một vận động viên xuất hiện với mái tóc nhuộm màu cá tính, những chiếc khuyên tai và phong cách thời trang mang đậm hơi hướng đường phố đã tạo nên một cú sốc văn hóa tích cực, tạo nên một cơn sốt truyền thông thực sự.

Alysa Liu nổi bật với mái tóc nhuộm đặc biệt của mình

Thế nhưng điều khiến cô gái 21 tuổi trở thành hiện tượng vượt ra ngoài khuôn khổ thể thao không chỉ là ngoại hình, mà còn nhờ câu chuyện truyền cảm hứng. Hành trình từ bỏ đỉnh cao để đi mua thức ăn cho mèo của Alysa khiến nhiều người thấy thú vị và tự soi chiếu chính mình. Để có được sự tự tin tỏa sáng như hiện tại, Alysa từng phải đưa ra một quyết định điên rồ vào năm 16 tuổi: giải nghệ ngay khi vừa giành huy chương đồng thế giới.

Hành trình của Alysa không giống bất kỳ vận động viên chuyên nghiệp nào khác, bởi cô đã chứng minh rằng đôi khi phải buông bỏ mới có thể tìm thấy con đường ngắn nhất dẫn đến thành công thực sự.

Cuộc thảo luận triết học về tự do trên đỉnh núi

Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc tranh luận kỳ quặc trên dãy Himalaya vào năm 2023 giữa Alysa và người bạn thân nhất của mình là Shay Newton. Trong suốt 7 giờ đi bộ leo dốc, họ đã tranh cãi về một lựa chọn giả tưởng: Nếu được tái sinh, bạn muốn làm một con gà hay một con bò?

Trong khi nhiều người coi đó là câu chuyện phiếm lúc mệt mỏi, Alysa lại bảo vệ quan điểm chọn làm bò một cách quyết liệt. Cô cho rằng những con bò có thể tự do lang thang gặm cỏ trên những sườn đồi xanh mướt, trong khi những con gà mà cô từng thấy luôn bị nhốt chặt sau những song sắt lồng kính. Đó không chỉ là một phép so sánh ngẫu hứng, mà chính là sự tự bạch về những năm tháng tuổi thơ đầy áp lực của cô trong thế giới trượt băng nghệ thuật.

Thần đồng và chiếc lồng kính lộng lẫy mang tên kỳ vọng

Phần lớn thời thơ ấu của mình, Liu sống trong thế giới hào nhoáng của môn trượt băng nghệ thuật.

Năm 10 tuổi, cô tham gia thi đấu tại Giải khu vực Trung Thái Bình Dương và năm 13 tuổi giành chức vô địch quốc gia Mỹ, trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử cuộc thi. Cô bảo vệ thành công danh hiệu của mình một năm sau đó, và năm 16 tuổi đại diện cho Hoa Kỳ tại Thế vận hội. Cô đứng thứ 7 tại Bắc Kinh nhưng vài tháng sau đó giành được huy chương đồng tại Giải vô địch thế giới, trở thành người phụ nữ Mỹ thứ hai giành được huy chương tại giải vô địch thế giới kể từ năm 2006.

Alysa sống trong kỳ vọng rất lớn từ nhỏ

Tuy nhiên, đằng sau ánh hào quang của một thần đồng là một cuộc sống bị lập trình chặt chẽ. Từ âm nhạc, trang phục cho đến từng động tác biểu diễn đều do huấn luyện viên và người cha Arthur Liu sắp đặt. Alysa khi ấy giống như một cỗ máy nhảy thực thụ, thực hiện những cú xoay Triple Axel hoàn hảo nhưng tâm hồn lại hoàn toàn trống rỗng và cô độc. Cô đã phải đánh đổi những năm tháng trung học bình thường để lấy sự giáo dục tại gia và những giờ tập luyện đằng đẵng không có tiếng cười.

Quyết định giải nghệ gây sốc và hai năm đi tìm bản sắc

Bước ngoặt lớn nhất xảy ra chỉ hai tuần sau khi cô giành huy chương đồng tại Giải vô địch thế giới 2022. Ở tuổi 16, khi sự nghiệp đang mở rộng trước mắt, Alysa Liu đột ngột tuyên bố giải nghệ. Cô quyết định mở cửa chiếc lồng kính để bước ra thế giới của những người bình thường.

Trong hai năm vắng bóng trên mặt băng, Alysa đã sống một cuộc đời mà cô từng bỏ lỡ: cô đi mua thức ăn cho mèo, la cà ở các quán cà phê chơi game, hát karaoke thâu đêm với anh em mình, và thậm chí là đi nhặt vỏ sò trên bãi biển. Cô nhuộm tóc, xỏ khuyên, đăng ký học các khóa tâm lý học tại đại học và tận hưởng sự tự do trong việc tự đưa ra những quyết định cho bản thân. Những trải nghiệm bình dị này đã giúp cô hiểu được mình thực sự là ai khi không có đôi giày trượt dưới chân.

Liu đã đưa ra cả những quyết định đúng đắn và sai lầm, nhưng tất cả đều là quyết định của riêng cô ấy.

“Tôi nghĩ cách duy nhất để tôi thử những điều khác là rời bỏ môn thể thao này vì tôi thực sự cảm thấy bị mắc kẹt và bế tắc, và trong suy nghĩ của tôi, cách duy nhất để thoát ra là từ bỏ nó”, Liu nói.

"Và nó đã hiệu quả."

Sự trở lại của một nghệ sĩ trượt băng đích thực

Chính quãng thời gian sống cho mình này đã tạo nên một Alysa Liu hoàn toàn mới khi cô quyết định tái xuất vào năm 2025. Lần này, cô không còn là cô bé ngoan ngoãn thực hiện theo ý đồ của người khác.

Alysa làm việc với các huấn luyện viên cũ trên tinh thần cộng tác bình đẳng; cô tự chọn nhạc, tự biên đạo bài thi và chỉ tập luyện khi cảm thấy cảm hứng dâng trào. Sự thay đổi trong tâm thế đã biến những bài trượt của cô trở nên đầy chất nghệ thuật và cảm xúc, không còn là những con số kỹ thuật khô khan. Cô không còn trượt để giành điểm từ trọng tài, mà trượt để khán giả cảm nhận được niềm hạnh phúc lan tỏa trên mặt băng, một thứ cảm xúc mà trước đây cô chưa từng thể hiện được.

Sau khi buông bỏ kỳ vọng, cô đã trượt băng đơn giản vì mình thích trượt băng

Tại đêm chung kết Olympic 2026 diễn ra tại đấu trường Milan, trên nền nhạc MacArthur Park của Donna Summer, Alysa Liu đã thực hiện một bài thi tự do hoàn hảo đến mức khiến cựu vương Sarah Hughes cũng phải đứng dậy tán thưởng.

Người ta nhìn thấy một cô gái hoàn toàn sống thật và tự tin vào chính mình ở Alysa

Với số điểm kỷ lục 150,20, cô đã đánh bại các đối thủ nặng ký nhất từ Nhật Bản để bước lên ngôi vị nữ hoàng. Nhưng có lẽ phần thưởng lớn nhất với Alysa không phải là tấm huy chương vàng danh giá mà là sự tự do cô tìm thấy trên đôi chân mình. Khi ánh đèn sân khấu tắt dần, Alysa chỉ mong mỏi được tham gia đêm Gala biểu diễn cuối cùng – nơi cô có thể trượt mà không cần quan tâm đến điểm số hay quy tắc, như chú bò tự do gặm cỏ trên đồi xanh mà cô hằng mơ ước.

Nguồn: CNN