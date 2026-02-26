Đang dừng đèn đỏ, 2 ô tô bị "hố tử thần" nuốt chửng

Đoạn clip ghi lại cho thấy hai chiếc xe đang dừng đèn đỏ thì mặt đường bên dưới đột ngột sụp xuống vào chiều ngày 24/2, tại Omaha, Mỹ. Hai chiếc xe địa hình phía sau nhanh chóng lùi lại để tránh bị rơi xuống.

Có thể thấy những người bị mắc kẹt trong xe đang leo ra ngoài khi người dân địa phương vội vàng giúp đỡ họ thoát khỏi đống bê tông bị hư hại.

Sở Cảnh sát Omaha cho biết: "Vui lòng tránh khu vực giao lộ đường 67 và đường Pacific. Mặt đường đã bị sụt lún và một hố sụt đã xuất hiện. Đường Pacific bị đóng từ đường 66 đến đường 69. Xe cộ vẫn được phép lưu thông trên đường 67, nhưng chỉ theo hướng bắc và nam".

Hai chiếc xe ô tô bị hố sụt nuốt chửng khi đang dừng đèn đỏ.

Khi lực lượng cứu hộ đến, các tài xế đã ra khỏi xe. Không có thương vong nào được báo cáo.

Cơ quan Tiện ích Đô thị (MUD) cho biết trong một tuyên bố: "MUD đang có mặt tại hiện trường và đang điều tra một hố sụt tại giao lộ đường 67 và đường Pacific. Sẽ mất thời gian để xác định nguyên nhân. Vui lòng tránh khu vực này vào thời điểm này để cho phép các đội công nhân làm việc an toàn".

Hố sụt xảy ra khi mặt đất bên dưới bề mặt bị sụp đổ hoặc lún xuống do một số quá trình tự nhiên hoặc do con người gây ra. Kích thước của các hố này có thể dao động từ nhỏ đến lớn, gây ra thiệt hại đáng kể.