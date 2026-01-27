30 người thiệt mạng do bão tuyết, rét đậm hoành hành ở Mỹ

Nhiều người đã phải đối mặt với bão tuyết, rét đậm với nhiệt độ dưới mức đóng băng và mất điện trong trận bão mùa đông ở vùng Đông Bắc và một số khu vực phía Nam nước Mỹ.

Tuyết rơi dày hơn 30 cm trải dài trên một khu vực rộng 2.100 km từ bang Arkansas đến New England đã làm tê liệt giao thông, hàng loạt chuyến chuyến bay bị hủy và trường học đóng cửa trên diện rộng vào ngày 26/1 (giờ địa phương). Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ cho biết các khu vực phía Bắc Thành phố Pittsburgh ở bang Pennsylvania ghi nhận lượng tuyết dày tới 50 cm và phải đối mặt với tiết trời rét đậm, nền nhiệt xuống dưới -31°C vào cuối ngày 26/1 đến ngày 27/1.

(Ảnh: Reuters)

Đợt rét đậm khắc nghiệt ảnh hưởng đến 2/3 nước Mỹ vẫn chưa chấm dứt. Cơ quan dự báo thời tiết hôm 26/1 cho biết một luồng không khí lạnh từ Bắc Cực dự kiến sẽ duy trì nhiệt độ đóng băng ở những vùng đã bị bao phủ bởi tuyết và băng. Có khả năng một cơn bão mùa đông khác sẽ đổ bộ vào một số khu vực ven biển phía Đông nước Mỹ vào cuối tuần này.

Số người chết do bão tuyết, rét đậm ngày càng tăng - bao gồm 2 người bị xe dọn tuyết cán ở các bang Massachusetts và Ohio, các vụ tai nạn trượt tuyết gây tử vong cho thanh thiếu niên ở hai bang Arkansas và Texas. Thi thể phủ đầy tuyết của một phụ nữ đã được cảnh sát tìm thấy sau khi bà được nhìn thấy lần cuối rời khỏi một quán bar ở bang Kansas. Tại thành phố New York, các quan chức cho biết 8 người đã được tìm thấy chết ngoài trời trong giá rét.

(Ảnh: Reuters)

Theo poweroutage.com, đến tối 26/1, vẫn còn hơn 560.000 khách hàng bị mất điện trên toàn quốc. Hầu hết các trường hợp này tập trung ở miền Nam - nơi những trận mưa đóng băng khiến cành cây và đường dây điện bị gãy đổ, dẫn đến tình trạng mất điện nghiêm trọng ở miền Bắc bang Mississippi và một phần bang Tennessee. Các quan chức cảnh báo rằng có thể mất nhiều ngày để khôi phục nguồn cung điện.

Tại bang Mississippi, chính quyền địa phương đã gấp rút vận chuyển giường xếp, chăn, nước đóng chai và máy phát điện đến các trạm sưởi ấm ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề sau trận bão băng tồi tệ nhất ở bang này kể từ năm 1994.

(Ảnh: Reuters)

Theo trang web theo dõi chuyến bay flightaware.com, hơn 12.000 chuyến bay tại Mỹ đã bị hoãn hoặc hủy trên toàn quốc trong ngày 26/1. Theo công ty phân tích hàng không Cirium, vào ngày 25/1, 45% các chuyến bay của Mỹ đã bị hủy, trở thành ngày có số lượng chuyến bay bị hủy cao nhất kể từ đại dịch COVID-19.