Một nhà khoa học tuyên bố có bằng chứng cho thấy chúng ta đang sống trong thế giới giả lập

Nhiều triết gia và nhà khoa học đã suy ngẫm về việc liệu chúng ta có đang sống trong một vũ trụ mô phỏng hay không, và Melvin Vopson - nhà khoa học tại Đại học Portsmouth - tin rằng ông đã có bằng chứng.

Sử dụng Định luật thứ hai về Động lực học thông tin (Infodynamics) do chính mình thiết lập trước đó, Vopson khẳng định rằng sự giảm entropy trong các hệ thống thông tin theo thời gian có thể chứng minh vũ trụ có cơ chế "tối ưu hóa và nén dữ liệu" tích hợp - điều này nói lên bản chất kỹ thuật số của nó.

Mặc dù những tuyên bố này đáng được nghiên cứu, nhưng chúng còn cách rất xa một khám phá thực thụ và sẽ cần những bằng chứng nghiêm ngặt để cộng đồng khoa học rộng lớn xem xét lý thuyết này một cách nghiêm túc.

Trong bộ phim Ma trận (The Matrix) năm 1999, nhân vật Thomas Anderson (Neo) đã khám phá ra một sự thật cuối cùng: vũ trụ là một môi trường mô phỏng. Mặc dù tiền đề này cung cấp chất liệu tuyệt vời cho thể loại khoa học viễn tưởng, ý tưởng này không hoàn toàn chỉ nằm trong các trang sách hư cấu như người ta tưởng.

Melvin Vopson, nhà khoa học tại Đại học Portsmouth, người đang nghiên cứu khả năng vũ trụ thực chất là một bản sao kỹ thuật số, cũng dựa vào sự so sánh điện ảnh này. Trong một bài báo đăng trên trang web The Conversation, Vopson đã nhắc đến kiệt tác phim ảnh này và cùng thời điểm đó, ông đã xuất bản một cuốn sách về chủ đề này mang tên Reality Reloaded (Thực tại tái nạp) - một cách chơi chữ kín đáo theo tựa đề phần tiếp theo của bộ phim Ma trận.

Mặc dù chỉ là một trong số nhiều người suy ngẫm về ý tưởng này, Vopson khẳng định mình có một thứ mà những người đi trước thiếu: bằng chứng.

Trong vật lý, có những định luật chi phối mọi thứ xảy ra trong vũ trụ, ví dụ như cách các vật thể chuyển động hay cách năng lượng luân chuyển. Mọi thứ đều dựa trên các định luật vật lý, Vopson chia sẻ vào năm 2022. Một trong những định luật quyền năng nhất là định luật thứ hai của nhiệt động lực học, quy định rằng entropy - thước đo mức độ hỗn loạn trong một hệ cô lập - chỉ có thể tăng lên hoặc giữ nguyên, chứ không bao giờ giảm đi.

Dựa trên định luật nổi tiếng này, Vopson kỳ vọng rằng entropy trong các hệ thống thông tin - thứ mà nghiên cứu trước đây của ông định nghĩa là "trạng thái thứ năm của vật chất" - cũng sẽ tăng dần theo thời gian. Nhưng thực tế không phải vậy. Thay vào đó, nó giữ nguyên hoặc thậm chí giảm xuống mức tối thiểu khi ở trạng thái cân bằng. Điều này hoàn toàn trái ngược với định luật thứ hai của nhiệt động lực học, thôi thúc Vopson thiết lập Định luật thứ hai về Động lực học thông tin (hay Infodynamics).

Chúng ta biết vũ trụ đang giãn nở mà không mất đi hay nhận thêm nhiệt, điều này đòi hỏi tổng entropy của vũ trụ phải là một hằng số, Vopson viết trên The Conversation. Tuy nhiên, nhiệt động lực học lại cho thấy entropy luôn tăng. Tôi cho rằng điều này chứng tỏ phải có một loại entropy khác - entropy thông tin - để cân bằng lại sự gia tăng đó.

Vopson lập luận rằng định luật này đóng vai trò trong vật lý nguyên tử (sự sắp xếp điện tử), vũ trụ học và cả các hệ thống sinh học. Ở khía cạnh cuối cùng này, Vopson đưa ra một tuyên bố lớn: trái ngược với ý tưởng của Charles Darwin rằng đột biến xảy ra ngẫu nhiên, các đột biến thực chất xảy ra để entropy thông tin được giảm thiểu tối đa. Vopson đã phân tích virus SARS-CoV-2 thường xuyên đột biến, và bài báo của ông trên tạp chí AIP Advances cho thấy một "mối tương quan độc nhất giữa thông tin và động lực học của các đột biến di truyền".

Theo đánh giá của Vopson, tất cả những điều này có thể được sử dụng để chứng minh rằng chúng ta đang sống trong một môi trường mô phỏng.

"Một vũ trụ siêu phức tạp như của chúng ta, nếu là một mô phỏng, sẽ yêu cầu một cơ chế tối ưu hóa và nén dữ liệu tích hợp để giảm bớt sức mạnh tính toán và yêu cầu lưu trữ dữ liệu cần thiết nhằm vận hành mô phỏng đó", Vopson viết. Đây chính xác là những gì chúng ta đang quan sát thấy xung quanh mình, bao gồm cả trong dữ liệu kỹ thuật số, các hệ thống sinh học, các đối xứng toán học và toàn bộ vũ trụ.

Tất cả những tuyên bố này đều cần được kiểm chứng và xác minh sâu hơn trước khi được coi là khả thi. Như trang IFLScience lưu ý, có rất nhiều bài nghiên cứu bác bỏ sự tồn tại kỹ thuật số của chúng ta cũng giống như những bài báo ủng hộ tính tất yếu khoa học của nó. Có khả năng Định luật thứ hai về Động lực học thông tin của Vopson có thể dẫn đến một số khám phá thú vị, nhưng câu hỏi mà Plato lần đầu suy ngẫm từ 2.400 năm trước này vẫn chưa có lời giải đáp.

