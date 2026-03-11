Phát hiện “cá sấu quái vật" bước đi bằng 2 chân

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ Elliott Armour Smith từ Đại học Washington (Mỹ) đã xác định được một loài quái vật cổ đại mới từ hệ tầng Chinle, một dải trầm tích kỷ Tam Điệp ở Vườn quốc gia Rừng hóa thạch thuộc bang Arizona - Mỹ.



Loài mới này được đặt danh pháp là Sonselasuchus cedrus. Tổng cộng 950 mảnh hóa thạch từ ít nhất 36 con Sonselasuchus cedrus đã được thu thập.

"Cá sấu quái vật" Sonselasuchus cedrus - Ảnh đồ họa: Gabriel Ugueto

Sonselasuchus cedrus là một loài thuộc họ Shuvosauridae, thành viên của "gia tộc" Thằn lằn chúa (Archosaur) cổ đại, thuộc dòng cá sấu (Pseudosuchian).

Loài này sống vào khoảng 215 triệu năm trước, tức trong kỷ Tam Điệp. Chúng có đặc điểm cấu trúc cơ thể hội tụ một cách đáng kinh ngạc với các loài khủng long chân thú (Theropod) thuộc họ Ornithomimidae.

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Journal of Vertebrate Paleontology, những con "cá sấu quái vật" được khai quật chỉ cao khoảng 63,5 cm, mỏ không răng, hốc mắt lớn, xương rỗng và có thể di chuyển bằng 2 chân giống như khủng long họ Ornithomimidae.

Sự xuất hiện của loài mới này và một số loài cổ đại khác cùng dòng cho thấy khả năng bước đi bằng 2 chân này đã từng tiến hóa ở cá sấu.

Các tác giả cho rằng tư thế đi bằng 2 chân của con quái vật có thể là kết quả của một kiểu tăng trưởng khác biệt.

Khi còn nhỏ, Sonselasuchus cedrus có các chi trước và sau cân đối hơn. Chi sau chỉ trở nên dài và khỏe hơn khi con vật đã trưởng thành.

Trong quá trình nghiên cứu thực địa tại khu vực, các nhà nghiên cứu đã thu thập hơn 3.000 mảnh hóa thạch từ các loài Sonselasuchus, cho thấy dòng dõi của loài mới này đã từng rất phổ biến nơi đây.

Ngoài Sonselasuchus, khu vực này còn giàu hóa thạch của cá, động vật lưỡng cư, cũng như khủng long và các loài bò sát khác. Điều này cho thấy nơi đây từng sở hữu một hệ sinh thái vô cùng phong phú vào kỷ Tam Điệp.