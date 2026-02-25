"Thủy quái" lặng lẽ bơi ngay sát người phụ nữ đang tắm sông, chỉ vài chục giây khiến mạng xã hội xôn xao

"Thủy quái" bất ngờ xuất hiện gây ám ảnh dưới lòng sông

Ngày 23/2/2026, cộng đồng mạng quốc tế bất ngờ truyền tay nhau một đoạn clip về một con "thủy quái" kỳ lạ được đăng tải trên diễn đàn Reddit, ghi lại khoảnh khắc gây ám ảnh dưới lòng sông. Trong video, khi một phụ nữ đang tắm sông thì bên dưới xuất hiện một cái bóng lớn màu sáng, chuyển động chậm rãi nhưng rõ ràng có kích thước đáng kể.

Khung hình cho thấy sinh vật này tiến sát vị trí người phụ nữ. Khoảng cách bị thu hẹp khiến nhiều người xem không khỏi thót tim. Tuy nhiên, điều khiến đoạn clip càng gây tranh luận là việc "thủy quái" không hề có hành vi tấn công. Nó lặng lẽ bơi ngang, để lại phía sau vô vàn dấu hỏi.

Người đăng tải video viết: "Nó trông rất to, nhưng không hề cắn cô ấy, dù cô ấy hoảng loạn và liên tục đạp nước. Tôi thực sự không biết đó là con gì". Chính sự bí ẩn này đã làm dấy lên hàng loạt giả thuyết trái chiều.

“Thủy quái” lặng lẽ bơi ngay sát người phụ nữ đang tắm sông. (Nguồn: Reddit)

Một trong những giả thuyết được nhắc đến nhiều nhất là khả năng đây là Amazon river dolphin – cá heo nước ngọt Amazon. Loài này sinh sống tại lưu vực sông Amazon và Orinoco, nổi tiếng với kích thước lớn, cơ thể dài gần 2,7 mét khi trưởng thành và màu sắc thay đổi tùy môi trường nước. Trong nước đục, cơ thể chúng có thể trông sáng màu hơn do ánh sáng phản chiếu.

Một số ý kiến khác lại cho rằng sinh vật trong clip có thể là Dugong (cá cúi). Dugong là loài động vật có vú sống ở biển, thân hình lớn và chuyển động chậm rãi. Khi bơi gần mặt nước, lớp da xám nâu của chúng có thể phản chiếu ánh sáng, tạo cảm giác sáng màu trong video.

Điểm chung giữa hai giả thuyết này là đặc tính tương đối hiền hòa. Nhiều nghiên cứu về hành vi động vật biển và động vật nước ngọt cho thấy chúng có xu hướng tiếp cận con người vì tò mò hơn là vì mục đích tấn công, đặc biệt khi không bị đe dọa.

Vì sao những cuộc chạm trán dưới nước ngày càng gây chú ý?

Dù danh tính sinh vật chưa được xác nhận chính thức, các chuyên gia về động vật hoang dã cho rằng những cuộc chạm trán như vậy không phải là điều quá hiếm gặp. Khi con người ngày càng mở rộng hoạt động du lịch, sinh hoạt và khai thác tại các vùng nước tự nhiên, ranh giới giữa môi trường sống của động vật và con người dần thu hẹp.

Trong môi trường nước đục, ánh sáng bị tán xạ mạnh khiến màu sắc và kích thước của vật thể có thể bị biến đổi khi nhìn qua mặt nước. Một sinh vật có màu xám hoặc nâu nhạt có thể trông sáng màu hơn trong điều kiện ánh sáng nhất định. Chính hiệu ứng thị giác này càng làm tăng cảm giác "siêu thực" của đoạn clip.

Dù danh tính sinh vật chưa được xác nhận chính thức, các chuyên gia về động vật hoang dã cho rằng những cuộc chạm trán như vậy không phải là điều quá hiếm gặp. (Ảnh: Reddit)

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là người phụ nữ trong video đã nhanh chóng tạo khoảng cách khi phát hiện sinh vật dưới nước. Theo khuyến cáo chung của các chuyên gia, khi gặp động vật hoang dã dưới nước, cách xử lý an toàn nhất là giữ bình tĩnh, tránh kích động và rời khỏi khu vực càng sớm càng tốt.

Chỉ vài chục giây ghi hình nhưng đủ khiến mạng xã hội "dậy sóng". Dưới làn nước tưởng chừng yên ả, sự xuất hiện của một sinh vật khổng lồ màu sáng đã nhắc nhở rằng thiên nhiên vẫn luôn ẩn chứa những điều khó lường và đôi khi, chỉ một khoảnh khắc tình cờ cũng đủ làm hàng triệu người phải giật mình.

Theo Reddit, MSN, Line