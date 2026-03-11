WHO cảnh báo về những cơn mưa đen tại Iran

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra lời cảnh báo vào thứ Ba (10/3) rằng hiện tượng "mưa đen" và các hợp chất độc hại trong không khí tại Iran sau những cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ có thể gây ra các vấn đề về hô hấp. Cơ quan này cũng đồng thời ủng hộ khuyến cáo của chính phủ Iran về việc hối thúc người dân nên ở trong nhà.

Cơ quan y tế của Liên Hợp Quốc, đơn vị có văn phòng tại Iran và đang phối hợp với các cơ quan chức năng về các tình trạng khẩn cấp y tế, cho biết họ đã nhận được nhiều báo cáo về những trận mưa chứa đầy dầu trong tuần này. Thủ đô Tehran đã bị bao phủ trong khói đen dày đặc vào thứ Hai sau khi một nhà máy lọc dầu bị trúng bom, đánh dấu một bước leo thang trong các cuộc tấn công vào nguồn cung cấp năng lượng nội địa của Iran như một phần của chiến dịch do Mỹ và Israel thực hiện.

Hiện tượng mưa đen ở Iran những ngày qua

Mưa đen và mưa axit đi kèm thực sự là một mối nguy hiểm đối với người dân, chủ yếu là về đường hô hấp, người phát ngôn của WHO Christian Lindmeier phát biểu trong một buổi họp báo tại Geneva, đồng thời cho biết thêm rằng Iran đã khuyên người dân nên ở trong nhà.

Người dân nên tự bảo vệ mình

Khi được hỏi liệu WHO có ủng hộ lời khuyên đó hay không, ông nói rằng với những rủi ro hiện tại từ các kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu bị tấn công gây ra hỏa hoạn và dẫn đến những lo ngại nghiêm trọng về chất lượng không khí, đó chắc chắn là một phương án tốt.

Ông cho biết các cuộc tấn công đã gây ra "sự giải phóng ồ ạt các hydrocacbon độc hại, oxit lưu huỳnh và các hợp chất nitơ vào không khí". Các nhà khoa học cảnh báo rằng việc hít phải hoặc chạm vào khói và các hạt bụi này có thể gây đau đầu, kích ứng da và mắt, cũng như gây khó thở. Họ bổ sung thêm rằng việc tiếp xúc lâu dài với một số hợp chất này sẽ làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Chất lượng không khí đáng lo ngại

Các nhà khoa học giải thích rằng hiện tượng mưa đen là kết quả của một hình thái thời tiết đi vào khu vực, mang theo mưa kết hợp với các hạt vật chất ô nhiễm trong không khí.

Akshay Deoras, một nhà khoa học nghiên cứu tại Đại học Reading, nhận định rằng "trận mưa này là một lời cảnh tỉnh đối với mọi người". Tuy nhiên, ông cho rằng việc tiếp xúc lâu dài với không khí độc hại có khả năng gây rủi ro sức khỏe cao hơn. Người dân có thể tự bảo vệ mình bằng cách ở trong nhà, hoặc đeo khẩu trang và che chắn da khi đi ra ngoài.

Ông lưu ý rằng hiện đang thiếu dữ liệu cụ thể về chất lượng không khí trong khu vực, nhưng nhấn mạnh rằng các dự báo thời tiết cho thấy điều kiện khô ráo có khả năng sẽ duy trì trong phần còn lại của tuần. Ông nói thêm rằng chất lượng không khí cũng có khả năng cải thiện theo thời gian.

"Nguy cơ tiếp xúc sẽ giảm xuống với điều kiện chúng ta không chứng kiến thêm các cuộc tấn công mới, vì nếu có thêm các vụ oanh tạc, tình hình sẽ trở nên rất tồi tệ", ông cho biết.

Nguồn: Reuters