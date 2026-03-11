Dành dụm cả năm, chi 380 triệu đồng để du lịch Nam Cực, nữ du khách rơi vào "cơn ác mộng"

Chuẩn bị suốt cả năm, hành trình lại bắt đầu bằng cú sốc ở sân bay

Nam Cực từ lâu là hành trình mơ ước của nhiều du khách bởi chi phí cao, lịch trình phức tạp và cơ hội không phải lúc nào cũng có. Với cô Lu, một du khách đến từ Hàng Châu, chuyến đi này là thành quả của cả năm tiết kiệm và sắp xếp kỳ nghỉ Tết cùng phép năm để lên đường vào tháng 2 năm nay.

Thế nhưng, khi đặt chân tới sân bay Ushuaia, Argentina vào ngày 13/2, điều chờ đón cô không phải là chuyến phiêu lưu tới “lục địa trắng”, mà là sự cố thất lạc hành lý, kéo theo một tranh chấp kéo dài tới tận sau chuyến đi.

Theo chia sẻ, cô Lu bắt đầu tìm hiểu các công ty du lịch, tuyến đi Nam Cực và vé tàu từ tháng 8-9 năm ngoái, trước khi chốt đặt dịch vụ của Atlas thông qua đại lý “Penguin Travel”. Một số lịch trình công khai của Atlas cũng cho thấy hãng có các chuyến hải trình Nam Cực khởi hành từ Ushuaia trong tháng 2/2026.

Ảnh minh họa

Ngày 10/2, cô khởi hành từ sân bay Phố Đông, Thượng Hải, quá cảnh tại Frankfurt rồi tới Buenos Aires. Theo quy trình của hãng tàu, hành khách sẽ giao hành lý từ trước tại khách sạn để vận chuyển tập trung và tiếp tục bay chuyến charter tới Ushuaia, mô hình từng được các bài trải nghiệm về Atlas mô tả tương tự.

Tuy nhiên, khi đứng trước băng chuyền hành lý tại Ushuaia, cô Lu phát hiện vali của mình đã biến mất. Một nữ du khách Trung Quốc khác đi cùng đoàn cũng rơi vào tình huống tương tự.

Theo lời kể của cô Lu, sau khi báo sự việc với nhân viên phía tàu, hai người chỉ được đưa tới quầy hãng hàng không để khai báo rồi gần như phải tự tìm cách xử lý. Trong khi đó, những hành khách còn lại tiếp tục di chuyển để kịp hành trình, bởi nếu lỡ tàu, toàn bộ khoản chi phí hơn 100.000 NDT (Khoảng 380 triệu đồng) có nguy cơ mất trắng.

Sau hơn một giờ chờ tại sân bay, cô được thông báo không tìm thấy hành lý ở Ushuaia nhưng không nhận được giấy tờ xác nhận cụ thể. Không còn lựa chọn, hai người phải tự bắt taxi tới siêu thị địa phương để mua các vật dụng thiết yếu như đồ dùng cá nhân và kem chống nắng trước khi lên tàu.

14 ngày trên tàu với quần áo đi mượn từ những người xa lạ

Trong suốt hành trình, cô Lu cho biết mình liên tục liên hệ thủy thủ đoàn để cập nhật tình trạng hành lý, đồng thời đề nghị hỗ trợ quần áo khẩn cấp và đồ đi bờ nhưng hầu như không nhận được phản hồi kịp thời. Chỉ tới ngày thứ 6 của chuyến đi, sau khi biết cô đã phải mượn đồ từ người khác, phía tàu mới hỗ trợ dịch vụ giặt là miễn phí.

Một số vật dụng được cô Lu mượn của mọi người.

Những ngày trên tàu, phần lớn đồ dùng của cô đến từ sự giúp đỡ của các hành khách và thành viên đoàn thám hiểm. Người cho mượn quần, người cho áo, người chia sẻ găng tay, đồ dùng một lần và các vật dụng chống lạnh cần thiết để cô có thể tiếp tục hành trình.

Theo lịch trình công khai, các chuyến Nam Cực xuất phát từ Ushuaia của Atlas thường kéo dài khoảng 11 đến 14 đêm, nên việc thất lạc hành lý trong gần như toàn bộ chuyến đi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của hành khách.

Cô Lu cho biết đến ngày thứ 7 của chuyến đi, cô đã gửi email khiếu nại chính thức cho công ty tàu biển nhưng không nhận được phản hồi. Tới ngày thứ 10, thuyền trưởng mới trực tiếp trao đổi, và cô đưa ra 3 yêu cầu gồm: một lời xin lỗi chính thức, bằng chứng về việc hành lý bị chậm trễ và khoản bồi thường hợp lý.

Dù yêu cầu được phản hồi trong 24 giờ, cô nói rằng đến ngày thứ 11 mới nhận được thư trả lời và phía liên quan vẫn tiếp tục quy trách nhiệm chủ yếu cho hãng hàng không. Trong khi đó, đại lý “Penguin Travel” bị cô cho là chưa hỗ trợ đủ chủ động dù có quan hệ làm việc trực tiếp với hãng tàu.

Sự việc sau đó lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút hơn 1 triệu lượt xem và hơn 50.000 lượt tương tác theo các bài tường thuật được đăng lại. Ngày 23/2, phía tàu gửi email cho biết hãng hàng không sẵn sàng bồi thường 1.200 USD, nhưng đến gần cuối hành trình, cô Lu còn nhận thêm email yêu cầu xóa bài đăng nếu không sẽ bị khởi kiện.

Theo luật sư Chen Songtao, nếu nội dung chia sẻ trên mạng xã hội là sự thật và không vi phạm pháp luật, doanh nghiệp không có quyền tùy tiện yêu cầu người đăng xóa bài.

Vị luật sư này đồng thời khuyến nghị du khách nên ưu tiên ký hợp đồng dịch vụ với doanh nghiệp uy tín khi đặt các hành trình quốc tế có giá trị lớn. Cách làm này giúp việc giải quyết tranh chấp thuận lợi hơn, giảm chi phí pháp lý và có cơ sở dựa vào hệ thống bảo vệ người tiêu dùng.

Theo 163