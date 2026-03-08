Nam du khách bị giữ tại sân bay Phuket vì hộ chiếu rách một trang

Một du khách người Na Uy đã bị tạm giữ tại sân bay quốc tế Phuket (Thái Lan) sau khi lực lượng kiểm soát nhập cảnh phát hiện hộ chiếu của anh bị rách mất một trang. Thông tin này được báo Verdens Gang (VG) của Na Uy đăng tải lần đầu vào ngày 27/2.

Người đàn ông được xác định là Marcus Haavik, 26 tuổi. Anh cùng một người bạn đến Phuket để bắt đầu chuyến du lịch kéo dài hai tuần tại Thái Lan. Theo kế hoạch ban đầu, cả hai sẽ dành một tuần ở Phuket, sau đó di chuyển đến quần đảo Phi Phi và kết thúc chuyến đi tại Bangkok.

Tuy nhiên, khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay, Haavik đã bị dừng lại để kiểm tra hộ chiếu. Anh cho biết các nhân viên nhập cảnh đã xem xét cuốn hộ chiếu và phát hiện một trang ở phần cuối đã bị rách mất.

Haavik nói với VG rằng anh chưa từng nhận ra hộ chiếu của mình bị thiếu trang và cũng không biết trang đó đã bị rách từ khi nào.

Theo thông tin từ tờ báo Na Uy, các nhân viên nhập cảnh sau đó thông báo rằng hộ chiếu của Haavik không còn hợp lệ, vì vậy anh không được phép nhập cảnh vào Thái Lan.

Haavik cho biết anh được đưa vào một văn phòng tại sân bay, nơi các nhân viên chụp ảnh hộ chiếu, chuẩn bị một số giấy tờ và yêu cầu anh ký vào các tài liệu. Tuy nhiên, anh đã từ chối ký trước khi được nói chuyện với ai đó, do lo ngại việc ký giấy có thể ảnh hưởng đến tình huống của mình.

Sau đó, Haavik bị đưa vào phòng tạm giữ tại sân bay.

Theo VG, Haavik được thông báo rằng anh sẽ bị đưa trở lại Stockholm trên chuyến bay của hãng Norse Atlantic Airways, hãng hàng không đã đưa anh đến Phuket và sẽ chịu trách nhiệm đưa anh quay về. Tuy nhiên, tại thời điểm tờ báo đăng tải thông tin, Haavik cho biết anh vẫn chưa được cung cấp vé máy bay hoặc xác nhận chính thức về thời điểm khởi hành.

Haavik cũng cho biết anh đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Na Uy để nhờ hỗ trợ.

Bộ Ngoại giao Na Uy cho biết, trong những trường hợp tương tự, cơ quan này thường hỗ trợ tư vấn, giúp liên hệ với chính quyền địa phương, hỗ trợ tìm luật sư nếu cần thiết và thông báo cho người thân của công dân.

Đồng thời, cơ quan này cũng nhấn mạnh rằng công dân Na Uy có trách nhiệm tự đảm bảo đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh cũng như tuân thủ luật pháp và quy định của quốc gia mà họ đến thăm.

Nguồn: Khaosod