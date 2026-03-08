Mỹ công bố thêm tài liệu liên quan đến Tổng thống Trump trong vụ hồ sơ Epstein

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 6/3 công bố thêm 3 báo cáo liên quan đến các cáo buộc đối với Tổng thống Donald Trump trong vụ hồ sơ Epstein (Ảnh: NPR)

Đáng chú ý, trong các báo cáo này có các cáo buộc chưa được kiểm chứng của một phụ nữ cho rằng bà từng bị Tổng thống Donald Trump lạm dụng tình dục khi còn là trẻ vị thành niên vào thập niên 1980.

Theo thông báo của Bộ Tư pháp đăng trên mạng xã hội, các bản tóm tắt phỏng vấn - thường được gọi là báo cáo "FBI 302" - ban đầu không được đưa vào đợt công bố hàng triệu trang tài liệu liên quan đến nhà tài chính tai tiếng Jeffrey Epstein hồi tháng 1/2026 vì được cho là trùng lặp với các hồ sơ khác. Tuy nhiên, sau quá trình rà soát, cơ quan này phát hiện 15 tài liệu đã bị mã hóa nhầm là "trùng lặp" do sai sót kỹ thuật.

Các tài liệu mới được công bố cho biết FBI đã phỏng vấn một phụ nữ giấu tên 4 lần trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10/2019. Trong các cuộc trao đổi này, người phụ nữ khẳng định bà là nạn nhân bị Jeffrey Epstein lạm dụng tình dục khi còn nhỏ và cho rằng ông Trump cũng có hành vi tương tự trong một chuyến đi vào thập niên 1980, khi bà khoảng 13 - 15 tuổi.

Theo nội dung báo cáo phỏng vấn thứ hai, người phụ nữ nói rằng Epstein từng đưa bà tới bang New York hoặc New Jersey và giới thiệu bà với ông Trump tại một tòa nhà cao tầng. Bà cáo buộc đã bị ông Trump lạm dụng trong chuyến đi đó. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn thứ tư vào tháng 10/2019, người phụ nữ từ chối cung cấp thêm chi tiết về cáo buộc liên quan đến ông Trump khi được các đặc vụ FBI hỏi thêm.

Các tài liệu cũng nêu rằng vụ việc được cho là xảy ra vào đầu đến giữa thập niên 1980 - thời điểm mà hồ sơ cho thấy Epstein và ông Trump dường như không có liên hệ trực tiếp.

Hình ảnh được cho là ông Trump thời trẻ xuất hiện trong bức ảnh từ tài sản của Epstein (Ảnh: House Oversight Committee)

Phản hồi về các cáo buộc này, Nhà Trắng bác bỏ hoàn toàn nội dung trong các tài liệu. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định đây là "những cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ, không có bằng chứng đáng tin cậy nào". Bà cho rằng Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã biết về các cáo buộc này trong nhiều năm nhưng không có hành động pháp lý, điều mà Nhà Trắng coi là bằng chứng cho thấy ông Trump "không làm điều gì sai trái".

Bản thân ông Donald Trump trước đây cũng nhiều lần phủ nhận mọi hành vi sai phạm liên quan đến Jeffrey Epstein cũng như khẳng định không biết về các hoạt động phạm pháp của nhân vật này.

Theo các bản tóm tắt phỏng vấn, người phụ nữ nói rằng bà ban đầu liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật liên bang sau khi Epstein bị bắt vào năm 2019. Bà khai rằng đã bị Epstein lạm dụng tình dục sau khi được thuê làm công việc trông trẻ tại đảo Hilton Head, bang South Carolina vào khoảng năm 1984, song khi tới nơi thì không có trẻ em nào. Theo lời kể, các vụ việc tương tự được cho là đã xảy ra nhiều lần sau đó.

Một số chi tiết trong lời khai, như địa điểm xảy ra ở South Carolina - nơi Epstein không được biết là thường xuyên lui tới - khiến các nhà điều tra gặp khó khăn trong việc xác minh.

Các nhà hoạt động dán tấm áp phích có hình Tổng thống Donald Trump và Jeffrey Epstein gần đại sứ quán Hoa Kỳ tại London, Anh, ngày 17/7/2025. (Ảnh: AP)

Trước khi các tài liệu mới được công bố, một số nghị sĩ Dân chủ tại Quốc hội Mỹ đã cáo buộc Bộ Tư pháp giữ lại các hồ sơ này để bảo vệ Tổng thống. Hạ nghị sĩ Robert Garcia cho rằng việc không công bố tài liệu là "không thể chấp nhận và có thể vi phạm pháp luật".

Việc công bố các tài liệu mới diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ đang tăng cường giám sát việc xử lý hồ sơ liên quan đến Epstein. Luật Minh bạch Hồ sơ Epstein được Quốc hội Mỹ thông qua cuối năm 2025 yêu cầu Bộ Tư pháp công bố toàn bộ tài liệu liên quan mà cơ quan này nắm giữ, trừ những nội dung có thể tiết lộ danh tính nạn nhân, chứa hình ảnh lạm dụng trẻ em hoặc ảnh hưởng tới các cuộc điều tra đang diễn ra.

Cho đến nay, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ chưa đưa ra bất kỳ cáo buộc chính thức nào đối với ông Donald Trump liên quan đến vụ việc của Jeffrey Epstein.