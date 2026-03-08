Một đợt thu hồi quy mô lớn đối với các sản phẩm thực phẩm đông lạnh đang được triển khai tại Mỹ sau khi nhà sản xuất nhận được nhiều phản ánh từ người tiêu dùng về việc phát hiện mảnh thủy tinh trong thực phẩm.

Chuỗi siêu thị Trader Joe's ngày 3/3 thông báo mở rộng thu hồi một số sản phẩm đông lạnh do lo ngại nguy cơ nhiễm dị vật. Các sản phẩm này được sản xuất bởi Công ty Ajinomoto Foods Bắc Mỹ (Ajinomoto Foods North America).

Theo thông cáo, một số thực phẩm đông lạnh bán tại hệ thống Trader Joe’s có thể bị nhiễm vật lạ, cụ thể là mảnh thủy tinh. Vì lý do an toàn, công ty quyết định thu hồi sản phẩm để phòng ngừa rủi ro cho người tiêu dùng.

Bốn sản phẩm bị ảnh hưởng tại hệ thống Trader Joe’s gồm:

- Chicken Fried Rice (cơm chiên gà), hạn sử dụng từ 4/3/2026 đến 10/2/2027

- Vegetable Fried Rice (cơm chiên rau), hạn sử dụng từ 28/2/2026 đến 19/11/2026

- Japanese Style Fried Rice (cơm chiên kiểu Nhật), hạn sử dụng từ 28/2/2026 đến 14/11/2026

- Chicken Shu Mai (há cảo gà), hạn sử dụng từ 13/3/2026 đến 23/10/2026

Đại diện Trader Joe’s cho biết sức khỏe và sự an toàn của khách hàng luôn là ưu tiên hàng đầu. Do đó, công ty lựa chọn hành động thận trọng và chủ động xử lý ngay khi có nghi vấn liên quan đến an toàn sản phẩm.

Hình ảnh các sản phẩm trong đợt thu hồi ngày 3/3 của công ty Ajinomoto Foods North America, trụ sở tại Portland, bang Oregon, Mỹ. Ảnh: USDA

Cùng ngày, Công ty Ajinomoto Foods Bắc Mỹ xác nhận đã mở rộng đợt thu hồi ban đầu công bố hôm 19/2/2026 đối với một số sản phẩm gà đông lạnh chưa nấu chín hoàn toàn. Theo công ty, khoảng 33.617.045 pound (khoảng 15.247 tấn) thực phẩm đông lạnh đã được bổ sung vào danh sách thu hồi, nâng tổng số sản phẩm bị ảnh hưởng lên 36.987.575 pound, tương đương gần 17.000 tấn.

Các mặt hàng liên quan gồm nhiều loại cơm chiên gà, cơm chiên thịt heo, mì ramen và há cảo đông lạnh, thuộc các thương hiệu như Ajinomoto, Kroger, Ling Ling, Tai Pei và Trader Joe's. Một số sản phẩm trong số này cũng được xuất khẩu sang Canada và Mexico.

Theo Công ty Ajinomoto Foods Bắc Mỹ, sự việc được phát hiện sau khi công ty nhận được nhiều phản ánh từ khách hàng về việc tìm thấy mảnh thủy tinh trong sản phẩm.

Doanh nghiệp cho biết đợt thu hồi được thực hiện hoàn toàn tự nguyện nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người tiêu dùng. Hiện chưa ghi nhận trường hợp chấn thương hoặc phản ứng bất lợi nào liên quan đến các sản phẩm bị ảnh hưởng.

Công ty cho biết đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ để xử lý vụ việc và cung cấp thông tin chi tiết về đợt thu hồi.

Người tiêu dùng đã mua các sản phẩm nằm trong diện thu hồi được khuyến cáo nên vứt bỏ ngay hoặc mang trả lại cửa hàng để được hoàn tiền đầy đủ.

Nguồn: ABC News