Nóng: Thương hiệu kẹo nổi tiếng M&M’s bất ngờ bị thu hồi vì vi phạm

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa thông báo thu hồi một số sản phẩm kẹo M&M’s tại 20 bang của Mỹ. Công ty Beacon Promotions đã phải phát đi thông báo thu hồi các gói kẹo chocolate M&M’s do trên bao bì không ghi đầy đủ cảnh báo về dị ứng theo quy định của FDA.

Theo FDA, trên bao bì của các sản phẩm này không nêu rõ rằng kẹo có thể chứa sữa, đậu nành và đậu phộng. Bản thân kẹo vẫn an toàn đối với người không bị dị ứng, tuy nhiên, những người nhạy cảm hoặc dị ứng với sữa, đậu nành hoặc đậu phộng có thể gặp rủi ro nếu sử dụng sản phẩm.

Đến ngày 4/2, FDA phân loại đợt thu hồi này ở mức Class II. Điều này có nghĩa là việc tiêu thụ sản phẩm chỉ gây ra các phản ứng sức khỏe tạm thời, có thể hồi phục về mặt y khoa. Khả năng gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe được đánh giá là thấp.

Theo thông báo, hơn 6.000 sản phẩm M&M’s đã được phân phối với nhiều loại bao bì mang tên các công ty quảng bá khác nhau và hiện nằm trong diện thu hồi. Đợt thu hồi chủ yếu liên quan đến một số lô túi kẹo M&M’s Peanut và M&M’s truyền thống loại 1,3 ounce.

Các gói M&M’s nằm trong diện thu hồi có thể mang các bao bì sau: Next Up; Smith Pro; Jaxport (Jacksonville Port Authority); Climax Molybdenum – công ty thuộc Freeport-McMoRan; University of Maryland – School of Public Policy; Liberty University Environmental Health & Safety; Subaru; Trinity Cyb3r; Candy Treats; JSE (Jordan & Skala Engineers); Dropbox DocSend; Prosperity Promotions; Northwest Indian College Foundation; FES Branding Solutions; Berkshire Hathaway Guard Insurance Companies; Merry Maids Annual 26 Conference; Best Western; Morgan Stanley; Tufin; Compliments of Pioneer; A.D. Morgan (Construction Manager, Design Builder, General Contractor); Adobe; Xfinity; Fundermax Interiors; White Cup; Acadia Commercial; Aviagen; ORG Expo; và Make Your Mark.

Người tiêu dùng được khuyến cáo kiểm tra kỹ bao bì sản phẩm và không sử dụng nếu có tiền sử dị ứng với các thành phần nêu trên.

Đợt thu hồi M&M’s lần này dù được xếp ở mức rủi ro không quá nghiêm trọng, nhưng vẫn đặt ra vấn đề đáng chú ý đối với niềm tin của người tiêu dùng đối với các thương hiệu thực phẩm lớn. Trong ngành thực phẩm đóng gói, thông tin về thành phần và cảnh báo dị ứng là yếu tố cực kỳ quan trọng, bởi chỉ một sai sót nhỏ trên bao bì cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với những người có cơ địa nhạy cảm. Vì vậy, ngay cả khi bản thân sản phẩm không bị lỗi về chất lượng, việc thiếu cảnh báo đầy đủ vẫn có thể khiến người tiêu dùng cảm thấy lo ngại về quy trình kiểm soát của doanh nghiệp.

Trường hợp này càng được chú ý hơn bởi M&M’s là một trong những thương hiệu kẹo nổi tiếng và phổ biến nhất thế giới, thuộc tập đoàn Mars. Theo nhiều báo cáo thị trường, M&M’s luôn nằm trong nhóm sản phẩm kẹo bán chạy nhất tại Mỹ và nhiều quốc gia, với hàng tỷ gói kẹo được tiêu thụ mỗi năm. Chính vì vậy, bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc thu hồi sản phẩm cũng dễ dàng thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng những đợt thu hồi như vậy cũng phản ánh cơ chế giám sát an toàn thực phẩm nghiêm ngặt tại Mỹ. Việc FDA nhanh chóng công bố và phân loại mức độ rủi ro, cùng với quyết định thu hồi chủ động từ phía doanh nghiệp, có thể giúp hạn chế tác động tiêu cực và duy trì niềm tin của người tiêu dùng về lâu dài.

Theo: The NY Post﻿