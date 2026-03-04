Chuỗi nhà hàng ăn sáng nổi tiếng đóng 150 cơ sở, bán mình với giá 620 triệu USD vì quá khó khăn

Từng được mệnh danh là “America’s diner”, quán ăn bình dân biểu tượng của nước Mỹ, chuỗi nhà hàng Denny’s, đang trải qua một giai đoạn thay đổi lớn khi phải đóng cửa hàng loạt cơ sở và bán mình cho các quỹ đầu tư tư nhân. Câu chuyện của thương hiệu hơn 70 năm tuổi phản ánh rõ những khó khăn ngày càng lớn của ngành nhà hàng toàn cầu.

Denny’s - chuỗi nhà hàng nổi tiếng với các món ăn sáng như pancake và khẩu hiệu phục vụ gần như 24/7 - vừa hoàn tất thương vụ bán lại cho một nhóm nhà đầu tư gồm TriArtisan Capital Advisors, Treville Capital Group và Yadav Enterprises với giá khoảng 620 triệu USD. Sau thương vụ này, công ty sẽ rời sàn Nasdaq và hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân.

Động thái bán mình diễn ra trong bối cảnh Denny’s phải thực hiện tái cấu trúc mạnh tay. Công ty đã công bố kế hoạch đóng cửa khoảng 150 nhà hàng hoạt động kém hiệu quả tại Mỹ, sau khi đã đóng hàng chục địa điểm trong năm 2024 và 2025.

Theo ban lãnh đạo Denny’s, việc thu hẹp mạng lưới là bước đi cần thiết để “làm gọn hệ thống và cải thiện sức khỏe tài chính của chuỗi nhượng quyền”. Mục tiêu của hãng là đưa tăng trưởng trở lại mức ổn định hoặc dương vào năm 2026.

Tuy nhiên, những khó khăn của Denny’s không phải là trường hợp cá biệt. Nhiều chuỗi nhà hàng lớn tại Mỹ cũng đang thu hẹp quy mô. Các thương hiệu như Red Lobster, TGI Friday’s hay Applebee’s đều phải đóng cửa hàng chục đến hàng trăm cơ sở do doanh thu giảm và chi phí vận hành tăng cao.

Theo các chuyên gia, ngành nhà hàng đang chịu áp lực đồng thời từ nhiều yếu tố. Thứ nhất là chi phí vận hành tăng mạnh trong những năm gần đây, từ nguyên liệu thực phẩm, tiền thuê mặt bằng đến chi phí lao động. Điều này đặc biệt ảnh hưởng đến các chuỗi nhà hàng phục vụ tại chỗ - vốn có biên lợi nhuận thấp hơn so với mô hình thức ăn nhanh.

Thứ hai là sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng sau đại dịch COVID-19. Nhiều khách hàng chuyển sang đặt đồ ăn trực tuyến hoặc lựa chọn các thương hiệu nhanh gọn, tiện lợi. Các chuỗi diner truyền thống như Denny’s, vốn dựa vào trải nghiệm ăn uống tại chỗ, gặp khó khăn khi lưu lượng khách giảm. Ngoài ra, sự cạnh tranh từ các chuỗi mới tập trung vào thực phẩm “lành mạnh”, bữa sáng cao cấp hoặc mô hình quán ăn nhanh hiện đại cũng khiến các thương hiệu lâu đời mất dần thị phần.

Việc các quỹ đầu tư tư nhân mua lại các chuỗi nhà hàng đang trở thành xu hướng trong ngành. Khi trở thành doanh nghiệp tư nhân, các thương hiệu có thể linh hoạt tái cấu trúc, cải tạo cửa hàng, thay đổi menu hoặc thử nghiệm mô hình kinh doanh mới mà không chịu áp lực lớn từ thị trường chứng khoán.

Trong bối cảnh chi phí tăng, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và ngành nhà hàng ngày càng cạnh tranh khốc liệt, câu chuyện của Denny’s có thể chỉ là một ví dụ tiêu biểu cho quá trình “thanh lọc” đang diễn ra trên toàn ngành dịch vụ ăn uống. Các nhà đầu tư cho biết họ muốn cung cấp thêm nguồn lực để hiện đại hóa thương hiệu, hỗ trợ các chủ nhượng quyền và mở rộng sang các thị trường tiềm năng.

Theo: al.com