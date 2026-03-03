85% táo châu Âu chứa "cocktail" hóa chất bảo vệ thực vật, tiềm tàng nguy cơ liên quan đến ung thư và vô sinh

Các tổ chức môi trường tại châu Âu đang lên tiếng cảnh báo sau khi phát hiện tồn dư “cocktail thuốc trừ sâu” trong táo bày bán rộng rãi trên thị trường.

Theo phân tích do Pan Europe, liên minh các tổ chức phi chính phủ vận động giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện, khoảng 60 mẫu táo được mua tại 13 quốc gia châu Âu gồm Pháp, Tây Ban Nha, Italy và Ba Lan đã được đem đi kiểm nghiệm dư lượng hóa chất.

Kết quả cho thấy 85% mẫu táo chứa nhiều loại thuốc trừ sâu cùng lúc. Một số mẫu thậm chí có dấu vết của tới 7 loại hóa chất khác nhau.

Mặc dù Liên minh châu Âu cho phép tồn dư thuốc bảo vệ thực vật dưới các ngưỡng tối đa nhất định, Pan Europe cảnh báo về cái gọi là “hiệu ứng cocktail”, tức việc người tiêu dùng cùng lúc tiếp xúc với nhiều loại thuốc trừ sâu trong một sản phẩm.

Theo tổ chức này, trong 71% số mẫu được kiểm tra có phát hiện các hoạt chất thuộc nhóm bị xếp vào diện “ứng viên thay thế” tại EU, tức những chất được đánh giá là nguy hại nhất và nằm trong lộ trình loại bỏ dần sớm nhất có thể.

Ảnh: The Guardian

Đáng chú ý, 64% mẫu táo còn chứa ít nhất một hợp chất thuộc nhóm per- và polyfluoroalkyl, thường được gọi là Pfas hay “hóa chất vĩnh cửu”. Đây là nhóm chất tồn tại bền vững trong môi trường và xuất hiện trong nhiều sản phẩm tiêu dùng hằng ngày.

Ông Martin Dermine, quan chức cấp cao của Pan Europe, chỉ trích European Food Safety Authority vì cơ quan này chủ yếu đánh giá từng loại thuốc trừ sâu riêng lẻ thay vì xem xét rủi ro từ việc “phơi nhiễm đa chất”.

“Trong báo cáo này, chúng tôi cho thấy 85% số táo có nhiều dư lượng khác nhau, và chúng ta không biết liệu sự kết hợp đó có an toàn cho tiêu dùng hay không”, ông nói, đồng thời đề cập đến những lo ngại tiềm tàng liên quan đến ung thư và vô sinh.

Pan Europe cũng nhấn mạnh rằng nếu những quả táo nói trên được bán dưới dạng thực phẩm chế biến dành cho trẻ nhỏ, 93% mẫu sẽ bị cấm lưu hành do vượt quá giới hạn dư lượng nghiêm ngặt áp dụng cho trẻ em dưới 3 tuổi.

Theo quy định của EU, tiêu chuẩn đối với thực phẩm trẻ em được thiết kế chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ quá trình phát triển sớm của trẻ.

Trước thực trạng này, Pan Europe khuyến nghị người tiêu dùng nên ưu tiên mua táo hữu cơ hoặc gọt vỏ táo trồng theo phương pháp thông thường trước khi ăn nhằm giảm nguy cơ tiếp xúc với dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

Nguồn: The Guardian