Thiếu nữ sinh năm 2009 hiến tạng cứu sống 6 mạng người

Một thiếu nữ bị chẩn đoán chết não sau vụ tai nạn giao thông liên quan đến một lái xe ngủ gật đã qua đời sau khi hiến tạng.

Cơ quan Hiến tạng Hàn Quốc thông báo vào ngày 3/3 rằng Park Chae-yeon, 16 tuổi, đã hiến tặng tim, phổi, gan, thận và cả hai giác mạc tại Bệnh viện Đại học Ajou vào ngày 16 tháng 12 năm ngoái.

Park đã được đưa đến bệnh viện sau một vụ va chạm với một lái xe ngủ gật khi đang di chuyển cùng gia đình để tham dự đám cưới của một người thân vào ngày 14 tháng 12 năm ngoái, nhưng cô đã bị chẩn đoán chết não.

Người hiến tạng Park Chae-yeon. Ảnh do Cơ quan Hiến tạng Hàn Quốc cung cấp.

Gia đình cô cho biết họ đã quyết định hiến tạng với tâm nguyện: “Chúng tôi hy vọng rằng ít nhất một phần của Chae-yeon có thể tiếp tục hơi thở trong cơ thể một ai đó khác.”

Sinh ra là con một tại thành phố Ansan, tỉnh Gyeonggi, Park được gia đình mô tả là một cô gái tươi sáng và năng động ngay từ khi còn nhỏ. Cô là con một trong nhà. Trong suốt những năm trung học, cô luôn được bầu làm lớp trưởng và chủ tịch hội học sinh mỗi năm, thể hiện sự chăm chỉ và niềm đam mê với việc học. Với tính cách ấm áp, luôn chủ động tiếp cận những người bạn cần giúp đỡ dù là nhỏ nhất, cô từng mơ ước trở thành một nhân viên công tác xã hội.

Cha của Park, ông Park Wan-jae, đã chia sẻ một thông điệp trong nước mắt: “Chae-yeon yêu quý, cha và mẹ đã rất hạnh phúc trong suốt thời gian ở bên con. Cho đến tận bây giờ, thật khó tin rằng con không còn ở bên cạnh chúng ta nữa. Con có nghe thấy tiếng của mẹ và cha từ trên trời cao không? Chúng ta nhớ con mỗi ngày. Chúng tôi hy vọng những người nhận được món quà là cuộc sống mới sẽ luôn khỏe mạnh. Con là cô con gái tốt bụng và đáng yêu nhất. Ở kiếp sau, xin hãy lại trở về làm con gái của cha một lần nữa nhé.”

Nguồn: The Chosun