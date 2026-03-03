Trải nghiệm hãi hùng của những hành khách được lên chuyến bay đầu tiên giải cứu khỏi UAE

Những du khách trên các chuyến bay đầu tiên rời khỏi Abu Dhabi kể từ thứ Bảy (28/2) đã mô tả trải nghiệm cận cảnh của họ khi xung đột nổ ra giữa Iran và các quốc gia láng giềng vùng Vịnh.

Với hàng ngàn chuyến bay bị hủy trên khắp Trung Đông, khiến hàng trăm ngàn hành khách bị mắc kẹt, Vương quốc Anh đã bắt đầu lập kế hoạch sơ tán cho một phần trong số khoảng 300.000 người Anh ước tính đang ở trong khu vực.

Trong khi các kế hoạch này đang được hình thành, một số lượng nhỏ các chuyến bay đã tìm được đường rời khỏi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), bao gồm chuyến bay EY067, hạ cánh xuống Heathrow vào lúc hơn 7 giờ tối thứ Hai.

Khi hành khách đi qua sảnh đến 45 phút sau đó, họ đã mô tả nỗi sợ hãi khi thấy tên lửa bay trên đầu.

“Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng nổ. Đôi khi chúng tôi có thể cảm nhận được chúng... và sau đó là tro đen rơi xuống bữa sáng,” Pen Harrison, thành viên trong một nhóm bạn đang thực hiện chuyến du lịch bằng xe đạp tại Sri Lanka và đã có điểm dừng chân tại Abu Dhabi, cho biết.

Các công dân Anh đầu tiên được lên chuyến bay về nước

Sahib Matharu, 31 tuổi, đến từ London, người cũng quá cảnh qua Abu Dhabi, nói: “Chúng tôi luôn ở trong trạng thái lo lắng suốt thời gian qua. Cảm giác chuyện này thật không tưởng.”

“Trên máy bay, ngay khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, chúng tôi nhìn vào tin tức, thấy lại có một cuộc tấn công khác và nghĩ rằng – liệu họ có để chúng tôi đi không? Mức độ bất ổn là như vậy đó.”

Mọi hành khách trên chuyến bay trả lời tờ Guardian đều báo cáo đã nhìn thấy các vụ đánh chặn tên lửa từ khách sạn của họ.

Sau hai đêm, các hành khách nhận được tin nhắn từ hãng hàng không. Họ chỉ có vài phút để xuống lầu và di chuyển ra sân bay.

Laura và Nikki, mẹ của hai thanh niên 19 tuổi là Lila và Ross, đã bị sốc khi biết chuyện gì đang xảy ra. Con của họ đang đi nghỉ ở Thái Lan, và chỉ dự tính ở Abu Dhabi trong một giờ đồng hồ để quá cảnh.

“Thật kinh khủng,” Laura nói. “Chúng mới 19 tuổi, không nên phải trải qua điều đó. Chúng không biết khi nào mình mới được về nhà.”

Nikki nói thêm: “Điều này chỉ khiến bạn nhận ra khu vực này có thể biến động đến mức nào.”

Chính phủ UAE đã nhanh chóng gửi tin nhắn cảnh báo cho những người trong khu vực, điều này đã trấn an nhiều du khách Anh về tình hình của họ.

Một tin nhắn yêu cầu họ tránh xa cửa sổ, điều mà cặp đôi Ed và Jane đến từ Coventry đã hiểu khi họ đến sân bay Abu Dhabi và nhìn thấy những mảnh kính vỡ vụn. “Nó khiến tôi sợ phải đi du lịch trong một thời gian dài,” Jane chia sẻ.

Cặp đôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không ở Dubai, nơi họ thường đi nghỉ mát. Ở đó thiệt hại còn nặng nề hơn, với việc tên lửa bắn trúng các địa điểm như khu vực cảng Jebel Ali và Burj Al Arab, biểu tượng được coi là dễ nhận diện nhất của Dubai.

Ít nhất ba người đã được báo cáo là tử vong tại UAE sau những cuộc tấn công này. Hiện vẫn chưa rõ liệu Iran có trực tiếp nhắm vào các khách sạn và các địa danh khác hay không.

Ngoại trừ chuyến bay này, không phận trên Iran, Iraq, Kuwait, Israel, Bahrain, UAE và Qatar hầu như vẫn trống rỗng tính đến thứ Hai (2 tháng 3), theo trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24.

Bộ trưởng Ngoại giao Yvette Cooper nói với truyền thông Anh rằng 102.000 công dân Anh đã đăng ký sự hiện diện của họ tại UAE, với tổng cộng 300.000 người sống tại các quốc gia vùng Vịnh.

Các du khách Anh cho biết việc đăng ký sự hiện diện rất dễ dàng, và họ ấn tượng với sự tổ chức của hãng hàng không trong việc đưa họ rời đi.

“Mọi người đã xử lý rất tốt, vì vậy chúng tôi không thể phàn nàn gì,” Tom và Jeanette Bird nói.

“Một số người hoảng loạn, và một số người thì không hề nao núng. Một thái độ rất kiểu Anh,” Amanda Dawson từ Worcestershire chia sẻ.

Hiện tại, hàng ngàn người Anh vẫn đang bị mắc kẹt, mà chưa có hình dung rõ ràng về kế hoạch sơ tán của chính phủ nước này.

Nguồn: The Guardian