Ám ảnh hơn 160 nấm mộ sau cuộc không kích vào trường tiểu học ở Iran

Theo truyền thông nhà nước Iran, vụ tấn công xảy ra tại một trường tiểu học nữ sinh ở thị trấn Minab, miền nam Iran, vào ngày 28/2 - ngày đầu tiên Mỹ và Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Iran đã khiến hơn 160 người thiệt mạng. Đây được cho là sự cố gây thương vong lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Mới đây, trên tài khoản mạng xã hội X cá nhân, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi đã đăng tải hình ảnh những ngôi mộ đang được đào kèm thông điệp đầy phẫn nộ. Ông cho biết đây là nơi chôn cất “hơn 160 bé gái vô tội” thiệt mạng trong vụ không kích mà ông cáo buộc do Mỹ và Israel thực hiện nhằm vào một trường tiểu học.

Bức ảnh do Bộ trưởng Ngoại giao Iran Seyed Abbas Araghchi

“Đây là những ngôi mộ đang được đào cho hơn 160 bé gái vô tội bị sát hại trong vụ ném bom của Mỹ - Israel vào một trường tiểu học. Thi thể các em bị xé nát. Đây là ‘giải cứu’ mà ông Trump đã hứa trong thực tế. Từ Gaza đến Minab, những người vô tội bị giết hại lạnh lùng” ông Araghchi viết.

Vụ việc đã vấp phải sự lên án từ nhiều tổ chức quốc tế. Cơ quan Văn hóa và Giáo dục của Liên Hợp Quốc UNESCO đã bày tỏ quan ngại sâu sắc. Nhà hoạt động giáo dục đoạt giải Nobel Hòa bình Malala Yousafzai cũng lên tiếng chỉ trích. Theo luật nhân đạo quốc tế, việc cố ý tấn công các cơ sở giáo dục, bệnh viện hoặc công trình dân sự có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Tại Liên Hợp Quốc, bà Rosemary DiCarlo, Phó Tổng Thư ký phụ trách xây dựng hòa bình, cho biết bà đã nắm được các báo cáo từ Iran về thương vong trong vụ tấn công, đồng thời ghi nhận phía Mỹ tuyên bố đang điều tra.

Phản hồi trước cáo buộc, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định quân đội Mỹ “sẽ không cố ý nhắm mục tiêu vào một trường học”. Ông cho biết nếu đây thực sự là một cuộc tấn công do phía Mỹ thực hiện, Bộ Quốc phòng sẽ tiến hành điều tra.

Ảnh: Reuters

“Khi được hỏi về vụ việc, tôi sẽ chuyển câu hỏi đó tới Bộ Quốc phòng nếu đó là đòn đánh của chúng tôi. Hoa Kỳ sẽ không cố ý nhắm mục tiêu vào một trường học” ông Rubio nói với các phóng viên hôm thứ Hai. Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu thông tin là chính xác thì đây sẽ là một “kết cục rất bi thảm”, song cho biết hiện chưa có đủ chi tiết để xác nhận.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ và Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận chính thức. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đang “xem xét” các báo cáo về thiệt hại dân sự liên quan đến các hoạt động quân sự đang diễn ra.

Chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu bằng các cuộc tấn công vào thủ đô Tehran ngày 28/2 và nhanh chóng lan rộng sau các đòn đáp trả từ phía Iran. Theo thông tin từ phía Iran, Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei đã thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chiến dịch có thể sẽ tiếp diễn trong vài tuần tới.

Hiện các thông tin liên quan đến vụ tấn công tại Minab vẫn đang được điều tra và chưa có xác nhận độc lập về con số thương vong.

Nguồn: Peoplesdispatch, Reuters