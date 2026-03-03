Người đàn ông ngất xỉu khi nhận ra đã "vứt nhầm" 20 thỏi vàng vào thùng rác

Vừa qua, một sự cố hi hữu nhưng đầy kịch tính vừa xảy ra tại Ý, khi một người đàn ông 57 tuổi vô tình ném bỏ 20 thỏi vàng, khối tài sản trị giá khoảng 142.000 USD (khoảng 3,7 tỷ đồng) vào thùng rác công cộng.

Cụ thể, vào một ngày đẹp trời người đàn ông giấu tên ở Ý dọn nhà như thường lệ và đi vứt rác, không hề hay biết rằng chiếc hộp thiếc đựng bộ sưu tập vàng thỏi mà ông đã cất giữ nhiều năm cũng bị vứt vào thùng rác công cộng .

Theo Khaosod toàn bộ số vàng được cất trong một chiếc hộp thiếc trước khi bị vứt cùng với rác thải khác tại một bãi rác gần bãi biển trong khu vực. Chỉ đến ngày hôm sau, anh mới nhận ra số vàng đã biến mất.

Ngay sau đó, người đàn ông đã trình báo sự việc với cảnh sát địa phương ở Porto Cesareo. Qua trích xuất camera giám sát, lực lượng chức năng xác định chiếc hộp thiếc chứa vàng đã bị vứt vào thùng rác công cộng và toàn bộ rác đã được chuyển tới bãi chôn lấp.

Sau quá trình tìm kiếm kỹ lưỡng, cảnh sát đã tìm thấy chiếc hộp. Dù vỏ ngoài bị hư hại, cả 20 thỏi vàng bên trong vẫn nguyên vẹn và được trao trả cho chủ sở hữu.

Vụ việc khiến chủ nhân vô cùng nhẹ nhõm, bởi nếu không được phát hiện kịp thời, số tài sản giá trị lớn này có thể đã mất vĩnh viễn.

Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp hi hữu. Trước đó, một du khách Ấn Độ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cũng từng vô tình làm thất lạc số vàng trị giá khoảng 13.000 USD (hơn 340 triệu đồng). Nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát và nhân viên vệ sinh, tài sản này sau đó đã được thu hồi.