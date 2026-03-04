Nguyệt thực 3-3: Chùm ảnh trăng máu rực đỏ từ khắp thế giới

Nhiều nhiếp ảnh gia đã ghi lại những khoảnh khắc đẹp mắt về đêm nguyệt thực - trăng máu tuyệt đẹp đêm 3-3 vừa qua.

Time and Date ước tính sẽ có hơn 3,3 tỉ người trên toàn cầu quan sát được ít nhất một phần pha toàn phần (trăng máu) của đêm nguyệt thực 3-3.

Trăng máu mọc trên bầu trời Ahmedabad - Ấn Độ - Ảnh: AP

Hiện tượng nguyệt thực được quan sát thấy từ TP Panama trước lúc mặt trời mọc - Ảnh: AP

Mặt Trăng được phủ sắc cam khi bắt đầu pha toàn phần ở gần Moscow - Nga - Ảnh: AP

Trăng máu đậm màu được nhìn thấy từ Guwahati - Ấn Độ - Ảnh: AP

Vùng quan sát được của nguyệt thực nói chung - bao gồm các pha nửa tối, bán phần và toàn phần - trải rộng trên nhiều khu vực địa lý: Đông Âu, châu Á, châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, Bắc Cực, Nam Cực.

Việt Nam cũng nằm trong khu vực có thể quan sát được trăng máu, với phần lớn diện tích đất nước nằm trong vùng quan sát được trọn vẹn 58 phút của pha toàn phần. Một phần nhỏ hơn phía Tây sẽ bỏ lỡ ít phút của pha toàn phần do trăng mọc muộn hơn.

Do múi giờ, người Việt Nam cũng bỏ lỡ giai đoạn nguyệt thực nửa tối và bán phần xảy ra trước khi trăng máu xuất hiện.

Trăng máu nhìn từ Thung lũng Silicon ở Mỹ - Ảnh: NASA

Nguyệt thực bán phần được nhìn thấy phía sau cây thánh giá trên một nhà thờ ở Seoul - Hàn Quốc - Ảnh: AP

Mặt Trăng đêm nguyệt thực rực sáng phía sau Đài tưởng niệm các chiến binh Salamis trên đảo Salamina - Hy Lạp - Ảnh: AP